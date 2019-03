Un cervo di piccola taglia è rimasto intrappolato in un fiume parzialmente ghiacciato in Ontario. Alcuni passanti hanno assistito alla scena riprendendola con i loro cellulari e hanno contattato i vigili del fuoco locali che, tempestivamente, sono giunti in prossimità del fiume. In principio l’animale ha riscontrato difficoltà nell’uscire dal ghiaccio, in seguito è riuscito a sgusciare dalla prigione di ghiaccio. I vigili del fuoco hanno assistito increduli alla prodezza dell’animale che, facendo leva sulla propria prestanza fisica, è riuscito a salvarsi. Il video è stato prontamente rilanciato da Storyful ed in breve ha fatto il giro del mondo.