Fa' la cosa giusta, in fiera la mostra "Il labirinto della violenza"

L'8 marzo, in occasione della Festa della donna, verrà presentata nell'ambito di "Fa' la cosa giusta" la mostra interattiva "Il labirinto della violenza", dedicata alla sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne. Alla realizzazione del progetto hanno collaborato Caritas Ambrosiana, Cooperativa Farsi Prossimo Onlus, SVS Donna Aiuta Donna Onlus, Soccorso Violenza Sessuale e Domestica.

Il percorso del labirinto

La mostra interattiva è un percorso esperienziale di 10 minuti durante i quali vengono illustrati tutti i segni più o meno evidenti della violenza nella coppia. Si tratta di piccoli gesti e atteggiamenti apparentemente innocui che se trascurati, però, possono far precipitare la vittima in una spirale pericolosa, capace di intrappolarla esattamente come in un labirinto dal quale è difficile uscire: proprio da questa similitudine deriva la scelta della simbologia usata nell'esposizione. A conclusione dell’intero percorso, per chiunque lo desideri, ci sarà la possibilità di confrontarsi, a livello individuale o di gruppo, con delle operatrici esperte. È prevista, inoltre, la distribuzione di materiale informativo sul tema e sugli eventuali percorsi di aiuto che la vittima di violenze può intraprendere.

Lo scopo dell'iniziativa

L'obiettivo della mostra interattiva sarebbe principalmente quello di combattere la violenza sulle donne "attraverso la conoscenza e la consapevolezza di quello che è o non è amore". Le vittime, infatti, spesso non sono in grado di riconoscere - secondo quanto si legge nella presentazione dell’evento - "i segni premonitori di un comportamento destinato a diventare violento e fuori controllo; e quando se ne accorgono è già diventato difficile uscirne".

La nascita del progetto e il portale di supporto



Il "labirinto" che verrà presentato alla fiera il prossimo 8 marzo nasce da un'idea degli studenti dell'Istituto europeo di design poi sviluppata e realizzata da Svs Dad Onlus, Caritas Ambrosiana e Soccorso Violenza Sessuale e Domestica della Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico. L'iniziativa è stata portata avanti nell'ambito di un progetto realizzato per il Comune di Milano che coordina la Rete Antiviolenza cittadina. E a supporto del labirinto per la sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne c'è anche un portale web che offre informazioni e contatti a cui rivolgersi, sia per la vittime che per chi è a conoscenza di una situazione di violenza. Il sito analizza nel dettaglio tutte le possibili tipologie di violenza, esaminando le conseguenze psicologiche e i sintomi che possono derivarne.