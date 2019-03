Un rarissimo esemplare di Mola Tecta, una specie di pesce luna, è stato trovato arenato sulle spiagge della Coal Oil Point Reserve, nella contea di Santa Barbara, in California. Si tratta di una scoperta sorprendente dato che finora gli esemplari di questa specie, che fino al 2017 non era stata nemmeno classificata, erano stati avvistati solamente nelle acque di Australia, Nuova Zelanda e Cile.

Il ritrovamento e gli iniziali dubbi

Il pesce, lungo più di due metri, è stata avvistato circa una settimana fa da una dipendente della riserva naturale che gestisce la spiaggia. Pensando fosse una specie di pesce locale, ha postato la foto sulla pagina Instagram della riserva. Come racconta Cbs, l’immagine ha però attirato l’attenzione di Thomas Turner, un professore del dipartimento di ecologia, evoluzione e biologia marina dell’Università della California del Sud, che ha esaminato l’esemplare insieme a Marianne Nyegaard, dell’Università Murdoch in Australia, la studiosa che per prima ha identificato la specie nel 2017 chiamandola formalmente Mola tecta. Dopo alcuni dubbi iniziali, la creatura è stata infine riconosciuta proprio come un pesce di questa specie.

Cos’è il Mola tecta

Il Mola tecta è un parente del comune pesce luna (Mola mola), il pesce osseo più grande del pianeta con le sue 2,2 tonnellate di peso massimo. Possiede una riconoscibile forma a ovale compressa ai lati, con una bocca che termina con una sorta di becco. Il nome latino tecta sta a significare “nascosto”, dato che fino a due anni fa non se ne conosceva l’esistenza. L’equipe internazionale di biologi marini e genetisti, coordinata dall'Università Murdoch di Perth, ha scelto di chiamarlo in inglese “hoodwinker sunfish”, che si può tradurre come pesce luna ingannatore.