Minneapolis, la cascata si ghiaccia: trasformazione da fiaba. VIDEO

Come ogni anno, le cascate di Minnehaha regalano uno spettacolo imponente, degno di una scena del film "Frozen": da ieri, infatti, sono quasi interamente congelate. Per ammirarle dal vivo bisogna andare a Minneapolis, in Minnesota, dove da alcuni giorni è in corso una intensa nevicata. Venerdì 19 gennaio le rapide si sono trasformate in una scultura di ghiaccio. Tantissime le persone accorse a osservare e riprendere la metamorfosi fiabesca. In un video girato da Saar0323 e pubblicato su Storyful si può vedere come solo un piccolo getto d’acqua al centro della cascata non si sia ghiacciato, continuando a scorrere.

Richiesta precauzione ai visitatori

Questo fenomeno attira tutti gli anni moltissimi visitatori, molti dei quali provano ad avvicinarsi al ghiaccio o a camminarci dietro. Le autorità hanno però avvertito di restare debitamente a distanza e rispettare i segnali di pericolo. Nel gennaio 2018 una 20enne era rimasta ferita a una gamba e a un polso dopo che un pezzo di ghiaccio si era staccato all’improvviso colpendola.