Una nave della MSC ha perso almeno 270 container nel Mare del Nord, tra cui quattro che contenevano sostanze parzialmente pericolose. Il carico è stato disperso in mare al largo dell'isola tedesca di Borkum. La nave Msc Zoe, una delle più grandi al mondo che può trasportare fino a 19 mila container, è finita in mare tra martedì e mercoledì. A causa delle forti correnti materiali altamente inquinanti, televisori, giocattoli e polveri candeggianti sono stati trasportati fino alla vicina olanda invadendone le coste. Le isole olandesi Terschelling, Schiermonnikoog e Ameland sono quelle maggiormente colpite. Secondo la guardia costiera olandese e le autorità tedesche tre container, che non sono ancora stati localizzati, contengono barili di perossido organico in polvere, un composto estremamente infiammabile utilizzato nella produzione di plastica, che potrebbe essere stato sversato in mare. La nave ora si trova ora nel porto di Brema mentre proseguono le operazioni di raccolta dei container da parte delle guardie costiere di Olanda e Germania.