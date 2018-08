Lego, in arrivo i mattoncini in plastica vegetale

Dopo l'annuncio ufficiale a marzo, Lego ha iniziato a mettere in commercio il suo primo set di pezzi realizzato in polietilene bio, una plastica morbida ottenuta dalla lavorazione della canna da zucchero. La novità è già sbarcata nei negozi Lego di Germania, Austria e Regno Unito.

Il set Lego in plastica vegetale

Il set, chiamato "Plants from Plants" contiene 29 pezzi tra alberi, cespugli e parti di piante e fino al 14 agosto sarà regalato a chi fa acquisti di almeno 35 euro nei negozi di questi tre Stati europei. In seguito il set, composto da due abeti, tre cespugli, sedici foglie di bambù, quattro di palma e altrettanti elementi verdi lime, arriverà anche negli Stati Uniti, in Canada e in altri Paesi. Sul suo sito internet, Lego invita già a condividere le nuove creazioni sui Social con l'hashtag #LEGOplantsfromplants. Come riporta il portale specializzato "The Brick Fan", nella comparazione tra i nuovi pezzi e quelli simili già esistenti non si nota alcuna differenza.

L'impegno di Lego per l'ambiente

I nuovi pezzi sono interamente a base di una plastica vegetale che deriva dalla lavorazione di canna da zucchero certificata dalla Bioplastic Feedstock Alliance, iniziativa del Wwf per garantire l'approvvigionamento sostenibile della materia prima per l'industria delle bioplastiche, cui Lego ha aderito. La compagnia danese è inoltre una delle grandi aziende – oltre un centinaio – che hanno aderito a Re100, la campagna per raggiungere il 100% della propria produzione sulla base delle energie rinnovabili. Lego ha annunciato che entro il 2030 produrrà la maggior parte dei suoi mattoncini e packaging in maniera sostenibile.