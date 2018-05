Il 72% dei sacchetti bio forniti nei banchi del mercato è irregolare

La maggior parte dei sacchetti per ortofrutta, forniti dai banchi di mercato e dalle frutterie di strada in Italia, non è a norma. Lo rivela una ricerca del Codacons condotta nelle principali città italiane secondo la quale ben il 72% dei contenitori non sarebbe in regola con la normativa sui sacchetti biodegradabili e compostabili, entrata in vigore lo scorso primo gennaio.

La ricerca del Codacons

Lo studio è stato condotto in frutterie e banchi di alcune delle più grandi città italiane come Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Catania, Bari, Senigallia, L'Aquila, Cagliari, Reggio Emilia, Padova e Trieste. Dopo il monitoraggio effettuato dagli esperti del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, è emerso che sui banchi dei mercati solamente il 16,1% dei sacchetti era regolare, ovvero compostabile (biodegradabile in 3 mesi e trasformabile in fertilizzante compost). La ricerca ha invece rivelato che il 72,1% dei contenitori controllati era fuori norma, ovvero prodotti con plastica non biodegradabile. Numeri che diventano ancora più preoccupanti se si considera che il resto del campione, pari all'11,8% del totale, è stato invece considerato fallace, ovvero spacciato per compostabile, ma in realtà di plastica comune.