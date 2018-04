Scoperto nel Borneo un nuovo scarabeo, si chiama Leonardo DiCaprio

È minuscolo e nero e porta un nome importante: è lo scarabeo Leonardo DiCaprio. La nuova specie di scarabeo d’acqua è stata scoperta dai membri dell'associazione olandese di citizen science Taxon Foundation, che organizza spedizioni scientifiche per semplici appassionati. E, una volta trovato il nuovo esemplare, si è stabilito che il suo nome dovesse essere una dedica al celebre attore, tanto impegnato nella difesa per l’ambiente e da 20 anni protagonista nella lotta per il pianeta con la Leonardo DiCaprio Foundation.

La scoperta nel Borneo

La nuova specie, il cui nome scientifico è Grouvellinus leonardodicaprioi, è stata scoperta in una cascata che si trova nel bacino del Maliau, un'area ancora intatta nel Borneo della Malesia, durante la prima spedizione sul campo di Taxon Expeditions. Oltre a questa, che è stata anche descritta sulla rivista ZooKeys, sono state scoperte altre due nuove specie di scarabei d'acqua. "Questo nuovo scarabeo probabilmente non vincerà nessun Oscar per il suo carisma - ha commentato Iva Njunjic, entomologa e fondatrice dell'associazione - ma ai fini della protezione della biodiversità, ogni animale è importante".

La scelta del nome DiCaprio

Ma non è la prima volta che a una nuova specie viene fatto corrispondere il nome di un personaggio famoso. È già successo, per esempio, per la pulce Trump e la mosca Schwarzenegger. "In questo caso, non abbiamo dato il nome allo scarabeo perché assomigliava a Leonardo DiCaprio", ha spiegato Iva Njunjic, "volevamo solo sottolineare che anche la più piccola creatura è importante, come nel caso di questo piccolo scarabeo che nessuno prima conosceva".

L'impegno di DiCaprio per l'ambiente

L’attore e premio Oscar Leonardo Di Caprio ha dato vita alla sua fondazione ambientalista nel 1998, con l’obiettivo di proteggere gli ecosistemi minacciati di tutto il mondo. Nel 2016 ha anche ricevuto un premio per il suo lavoro dalle Nazioni Unite e lui stesso, nel suo discorso alla cerimonia di premiazione, ha sottolineato come combattere il cambiamento climatico possa essere la più grane opportunità economica nella storia degli Stati Uniti.