Bali, una razza in cerca di cibo nel mare pieno di rifiuti. VIDEO

Una razza nuota in cerca di cibo nelle acque piene di rifiuti di Bali. La testimonianza arriva da un video caricato sulla piattaforma Storyful, che mostra l'esemplare che si fa largo tra sacchetti di plastica, involucri e altra spazzatura gettata in mare.

In cerca di cibo

Il video è stato condiviso da una donna australiana di nome Lauren Jubb. "Non sono mai stata così inorridita e affranta come quando ho visto la quantità di plastica e immondizia nella baia", ha scritto. Secondo la testimonianza della donna, le razze avevano sacchetti di plastica intorno alla bocca e sul corpo mentre nuotavano in cerca di cibo. Ogni anno finiscono in mare circa 8 milioni di tonnellate di plastica. La sua ingestione è ovviamente letale per la fauna marina, ma anche per l'uomo, al quale può arrivare risalendo la catena alimentare.