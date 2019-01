Rifiuti elettronici, 105mila tonnellate avviate al riciclo nel 2017

Nel 2017 sono state avviate al recupero 104.614 tonnellate di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Lo afferma Ecodom, il sistema collettivo nazionale senza fini di lucro che gestisce il trasporto e il trattamento di questo genere di rifiuti.

I numeri del riciclo

Ad essere avviati verso il riciclo sono, in particolare, gli elettrodomestici. Nel dettaglio il 61,7% dei materiali destinati a Ecodom è rappresentato da lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, cappe, stufe elettriche, boiler, microonde (raggruppamento R2), mentre un altro 37,4% è composto da frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti (raggruppamento R1). Da questo materiale sono state recuperate 64.325 tonnellate di ferro, pari a 184 tettoie della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, fa sapere Ecodom, 2.024 tonnellate di alluminio (pari a 2 milioni di caffettiere), 2.055 tonnellate di rame e, infine, 9.778 tonnellate di plastica.

Il commento

"Si tratta di un importante traguardo per Ecodom, che dal 2008 continua a migliorare la sua attività non solo in termini di quantità di Raee raccolte, più che triplicate rispetto a dieci anni fa, ma anche per quanto riguarda il riciclo delle materie prime seconde, che oggi si attesta all'88%", afferma Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom. “Il corretto trattamento di questa tipologia di rifiuti ha permesso di risparmiare 102.709.000 kilowattora di energia elettrica, pari ai consumi elettrici domestici annui di una città di 87.000 abitanti (come ad esempio la città di Brindisi)”, fa sapere Ecodom in una nota, e di evitare l'immissione in atmosfera di 841.000 tonnellate di anidride carbonica.