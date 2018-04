Tinder, arrivano i mini-video con la funzione Loops

Tinder punta sui video. O, meglio, su brevi clip che sarà possibile aggiungere al proprio profilo insieme alle foto. L'app di appuntamenti ha avviato i test per una nuova funzione: si chiama Tinder Loops e permette girare e pubblicare una o più clip di due secondi. Che saranno visualizzate a ripetizione (in loop, appunto).

Come funziona Tinder Loops

Il meccanismo di base non cambia: la clip comparirà accanto alle immagini di ciascun profilo. Che l'utente potrà scartare o approvare con un "like" se si è interessati. Se il "mi piace" dovesse essere reciproco, i due utenti potranno iniziare a chattare. Il video - spiega Tinder in un post - potrà essere catturato direttamente dall'app. Oppure si potrà ricavare da una clip già esistente, da caricare tramite lo smartphone. Tinder Loops è, per ora, in via di sperimentazione: disponibile solo sui dispositivi iOS in Canada e Svezia.

Più spazio alle immagini

Puoi "flirtare" o "essere divertente", spiega Tinder. L'importante è "essere te stesso". L'app illustra anche alcuni esempi di possibili "loop". "Se ti piace pattinare, aumenta la velocità del video". Se invece la tua passione è il basket, "riprenditi mentre schiacci a canestro: fai partire il video quando hai già staccato e grazie al loop i tuoi piedi non toccheranno mai terra". Oltre a Tinder Loops, sull'app arriva un'altra novità (anche questa in fase di test): aumenta il numero massimo di foto (o video in loop): oggi sono sei, diventano nove.