Tesla richiama 123 mila Model S per un problema al servosterzo

Nuovo intoppo per Tesla, compagnia fondata da Elon Musk e specializzata nella produzione di veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico. La società richiama in fabbrica 123 mila vetture Model S, berline di lusso lanciate nel 2012, per un difetto che potrebbe compromettere le funzionalità dello sterzo. Il richiamo è globale e riguarda le vetture prodotte prima di aprile 2016. Non è il primo problema riscontrato per questo modello: nel 2015 risultarono difettose le cinture di sicurezza e nel 2016 il freno a mano. La comunicazione da parte della compagnia, riporta il sito The Verge, è stata inviata privatamente via email ai possessori delle vetture interessate dal richiamo.

La comunicazione

Tesla spiega di aver "osservato un'eccessiva corrosione nei bulloni del servosterzo", precisando che il problema si presenta in climi freddi e nelle regioni in cui viene utilizzato il sale stradale. "Se i bulloni si guastano", aggiunge la compagnia, è più difficile condurre l'auto a bassa velocità o parcheggiare, ma si può ancora guidare. Non c'è ragione, precisa Tesla, perché i clienti interrompano l'uso della vettura se non hanno riscontrato problemi.

Gli altri problemi per Tesla

Il richiamo delle Tesla Model S è solo uno dei grattacapi dell'ultimo periodo per Elon Musk. L'eclettico imprenditore è incalzato dagli investitori anche per i risultati di vendita delle Model 3, le cui consegne sono partite in ritardo per rallentamenti di produzione. Lo scorso 23 marzo, inoltre, un crossover Model X è stato coinvolto in un incidente mortale a Mountain View, in California. La Commissione di sicurezza per i trasporti americana sta indagando per capire se ci sia una responsabilità dell'Autopilot, il sistema di guida assistita di Tesla.