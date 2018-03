Mozilla contro Facebook, estensione Firefox limita tracciamento dati

Mozilla, la società che ha creato il browser Firefox, ha lanciato un'estensione del programma per navigare online pensata per impedire a Facebook di tracciare le attività degli utenti sul web. Il nuovo strumento si chiama "Facebook container" ed è la seconda azione intrapresa da Mozilla nei confronti del social network dopo lo scoppio dello scandalo Cambridge Analytica. Mozilla aveva infatti già sospeso le inserzioni pubblicitarie sulla piattaforma di Mark Zuckerberg.

Più privacy online

L'estensione sviluppata da Mozilla per Firefox limita il tracciamento delle attività online degli utenti da parte di Facebook e punta a garantire una maggiore privacy sul web. Dopo averla installata, tutti i "cookie" del social network, ovvero i dati digitali prodotti durante la navigazione, verranno cancellati in modo tale che Facebook non sia in grado di tracciare la provenienza del click di chi naviga su internet. Mozilla, dal canto suo, afferma di non registrare nessuna informazione, se non il numero di volte in cui l'estensione viene installata o rimossa.



Sospensione della pubblicità

Il lancio del nuovo strumento per Firefox non è la prima azione mirata intrapresa da Mozilla nei confronti di Facebook, a seguito del caso Cambridge Analytica. Alcuni giorni fa, infatti, la fondazione ha sospeso la pubblicazione delle proprie inserzioni su Facebook. La fuga di inserzionisti, peraltro, non ha riguardato solo Mozilla. Elon Musk è stato uno dei primi a lasciare il social, cancellando le pagine di Tesla e SpaceX, così come Commerzbank, la seconda banca tedesca, Sonos, produttore di altoparlanti, e i negozi di componentistica per auto Pep Boys.



