Apple lancia un nuovo iPad low cost per studenti e professori

Apple lancia un nuovo iPad low cost dedicato al mondo della scuola e dell'istruzione. Presentato con un evento alla "Lane Tech High School" di Chicago, il nuovo dispositivo ha un display da 9,7 pollici ed è compatibile con la Apple Pencil, la matita per i disegni e le annotazioni sullo schermo. Un dispositivo con cui la compagnia di Cupertino punta a fare concorrenza ai Chromebook di Google.

Un prodotto pensato per la scuola

Il nuovo iPad funziona in simbiosi con Apple Pencil, il "pennino" per poter disegnare e scrivere come su un foglio bianco. Insieme al dispositivo gli utenti potranno disporre anche di uno spazio di archiviazione iCloud gratuito di 200 gigabyte. Con l'iPad Apple ha lanciato anche un programma didattico, "Creatività per tutti", gratuito, che vuole aiutare gli insegnanti "a integrare in maniera facile e divertente argomenti come disegno, musica, regia e fotografia nei piani scolastici di qualsiasi materia". Nel corso dell'evento svelata anche un'altra novità: l'app "Schoolwork", che aiuta gli insegnanti a creare compiti e ad analizzare i progressi degli studenti.

Caratteristiche tecniche

Il nuovo iPad - schermo da 9,7 pollici, con guscio in alluminio e connessione wireless ultraveloce - supporta le esperienze di realtà aumentata attraverso il display Retina, la fotocamera e i sensori. Sia la fotocamera frontale che quella posteriore consentono di registrare video in alta definizione. Il tablet è dotato del chip A10 Fusion progettato da Apple con sistema a 64 bit.

Agevolazioni per le scuole

Il nuovo tablet può essere ordinato da oggi, 27 marzo, con consegne previste in settimana in oltre 25 Paesi, tra cui l'Italia. Il prezzo parte da 359 euro per il modello da 32 gigabyte con connettività WiFi e da 489 euro per la versione che ha anche la connettività cellulare. Per le scuole sono previsti sconti e agevlazioni, anche per la Apple Pencil (che ha un costo di 99 euro).