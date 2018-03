Huawei lancia il P20, scommette su foto e sfida Apple e Samsung

Dopo tante indiscrezioni, Huawei svela a Parigi il P20, nuovo smartphone che punta a sfidare l'iPhone X di Apple e il Galaxy S9 di Samsung scommettendo sulle prestazioni della fotocamera. Il lancio dal palco del Grand Palais nell'ottavo arrondissement della capitale francese. Il dispositivo ha una tripla fotocamera che equipaggia il modello "Pro", la versione più grande, e si avvale dell'intelligenza artificiale per ottimizzare lo scatto per far fare foto buone a tutti, a prescindere dalle abilità fotografiche.

Tripla fotocamera

"Il meglio del meglio", così Richard Yu, presidente del settore consumer di Huawei, ha definito il P20. Il dispositivo, che segue il P10, secondo le promesse della compagnia cinese sarebbe più sottile e con una batteria più potente rispetto ai diretti rivali. Il modello di base integra doppia fotocamera e schermo Lcd, mentre il modello "Pro", la versione più grande, per la prima volta monta una tripla fotocamera con sensori da 40, 20 e 8 megapixel, sviluppati con la tedesca Leica, che lavorano insieme in ogni scatto per garantire il massimo della qualità. A queste tecnologie si aggiunge una fotocamera per selfie da 24 megapixel.

Un "Rinascimento" della fotografia

Huawei promette un nuovo "Rinascimento" della fotografia. Oltre alla tripla fotocamera nella versione "Pro", il P20 sfrutta un'intelligenza artificiale capace di riconoscere cosa sta inquadrando l'obiettivo e di ottimizzare lo scatto. I sensori del nuovo smartphone dell'azienda di Shenzen forniscono le informazioni necessarie al dispositivo che, grazie a un sofisticato algoritmo, non solo interviene nella scelta automatica della scena di scatto ma fornisce anche una maggiore stabilizzazione dell'immagine.