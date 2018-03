L'ultima scommessa di Elon Musk: Lego giganti per costruire piramidi

Dopo cappellini e lanciafiamme, Elon Musk è pronto a lanciarsi in una nuova impresa targata The Boring Company, sua società: Lego giganti per costruzioni a "grandezza naturale". A differenza dei classici mattoncini in plastica, oltre alle dimensioni, i Lego di Musk saranno realizzati col materiale roccioso estratto dalla Boring Company durante gli scavi del sistema di tunnel in California e Maryland.

Maxi Lego per "piramidi"



I Lego pensati da Musk, secondo quanto scrive il sito The Verge, potranno essere usati per riprodurre sculture ed edifici. Anche repliche di costruzioni dell'antico Egitto come le piramidi o la Sfinge. Un riferimento a questa nuova idea c'è anche sul sito della Boring Company, dove i simil-Lego sono concepiti come un modo per riciclare e riutilizzare i materiali di scarto della costruzione dei tunnel. Sul proprio profilo Twitter Elon Musk ha scritto che i "mattoncini" saranno adatti anche per costruzioni in zone sismiche come la California. Come i mattoncini tradizionali danesi dovrebbero essere agganciabili gli uni con gli altri e cavi al loro interno, in modo da garantire trasportabilità e solidità allo stesso tempo. Il suo post sta facendo discutere almeno 10 mila utenti del microblog e ha ottenuto oltre 70 mila "Mi piace". Musk non ha invece ancora specificato quando i suoi Lego saranno disponibili né quanto dovrebbe costare.