Ebay insidia gli autoricambi: è il primo marketplace del settore

Ampia scelta, proveniente da negozi italiani ed esteri, con la possibilità di individuare in poco tempo il prezzo migliore: queste caratteristiche, vere per l'e-commerce in generale, assumono un'importanza in più quando si parla di ricambi e accessori per l'auto. Se non altro è quello che si evince dai dati: su Ebay si trovano in vendita 46 milioni di articoli nuovi nella categoria “Veicoli: ricambi e accessori”. La piazza di Ebay, infatti, è il primo marketplace in Italia per la cura dell'auto: un chiaro avvertimento per il mondo dei negozi “fisici” dedicati allo stesso settore.

Il regno degli autoricambi

Le peculiarità dell'e-commerce si adattano molto bene al mondo dei ricambi per l'auto. Spesso, infatti, andare alla ricerca di pezzi particolari è un lavoro lungo e difficile: una volta individuato il negozio che dispone del ricambio ricercato, potrebbe mancare il tempo per fare altri confronti e si procede con l'acquisto. La vastissima offerta disponibile online, al contrario, evidenzia subito le alternative disponibili e i relativi prezzi.

I ricambi più richiesti

Su Ebay vanno per la maggiore, nella categoria “ricambi e accessori”, i pezzi per Fiat 500, Jeep Renegade e la più “anziana” Alfa Romeo 147. La domanda risponde a esigenze stagionali: in inverno riscuotono grande interesse i treni gomme adatti alle temperature più rigide (con una media di 27 treni venduti all'ora); d'estate, invece, fanno la parte del leone gli articoli per interni o per carrozzeria. Nel settore specifico degli accessori, sono molto richiesti gli oggetti in grado di personalizzare la vettura, ma anche quelli destinati a valorizzare la comodità. Fra questi ultimi i più venduti risultano accessori come l'appendiabiti da agganciare al poggiatesta, il porta bicchiere riscaldante, la telecamera per auto collegata allo smartphone o il porta-tablet: per una spesa che va dai 4 ai 360 euro. Se si parla di moto, invece, gli articoli più venduti virano sulle frecce, l'impianto di accensione e i ricambi per il telaio.