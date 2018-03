Sem&Stènn, arriva Baby Run con Manuel Agnelli: IL VIDEO

Il video di BABY RUN segna il debutto in INRI del duo elettro pop Sem&Stènn, protagonista dell'ultima edizione di X Factor grazie ad una forte personalità musicale e uno spirito dissacrante. A spiccare nel video come nel brano l'eccezionale featuring del loro mentore Manuel Agnelli, che con la sua voce regala delle conturbanti sfumature dark al brano. La clip vede alla direzione artistica e alla regia lo stesso Sem, affiancato alla macchina da presa da Mattia di Tella della Aleph Films, ultima fatica a testimonianza della formidabile creatività e versatilità del duo ormai pronto ad uscire dal piccolo schermo per conquistare il grande pubblico con OFFBEAT, il loro primo full album in uscita il prossimo 6 Aprile e un tour all'insegna dell' entertaininment curato da BPM Concerti in partenza da Napoli il 24 marzo e di passaggio al Forum d'Assago in apertura al concerto evento degli Afterhours il prossimo 10 aprile.



"Il primo pezzo che abbiamo scritto in assoluto. Una martellante corsa verso i nostri desideri. Abbiamo conquistato Manuel Agnelli cantando proprio questa canzone, in un fuori onda. Quando abbiamo pensato di collaborare la brano, ci siamo resi conto che Manuel era esattamente ciò che stavamo cercando. Non capita spesso di poter collaborare con un personaggio come Manuel Agnelli, per cui volevamo metterci in gioco e creare qualcosa di forte. Volevamo assolutamente che Manuel recitasse la parte del cattivo, per cui la corsa frenetica di cui parla il brano è diventata una fuga da lui. Il trattamento del video si ispira a degli immaginari tenebrosi e colorati allo stesso tempo. Abbiamo pensato di riprendere la fotografia dei film di Xavier Dolan e lo stile Kubrick. Un thriller patinato da colori saturi con un finale aperto".



OFFBEAT TOUR

24.03 Napoli . Venus

30.03 Foligno . Supersonic

11.04 Bologna . Covo Club

12.04 Torino . Spazio 211

13.04 Treviso . Home Bar

14.04 Prato . Capanno Blackout

27.04 Lecce . Istanbul Cafè

28.04 Molfetta . Eremo

18.05 Brescia . Latteria Molloy

19.05 Milano . Circolo Ohibò