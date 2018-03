Francesca Michielin, la forza dell'amore è un tour

(@BassoFabrizio

Inviato a Parma)



Se da un satellite scattassero foto sul nostro pianeta, la comunità scientifica scoprirebbe che c'è un vulcano in più. Il suo nome è Francesca Michielin e ha due caratteristiche: una voce calda e intensa cone la lava e l'instabilità, nel senso che sarebbe un cratere ribollente ma itinerante. Così è il Francesca Michielin Tour 2018, che ha debuttato venerdì scorso a Parma, dove lo abbiamo visto, per poi arrivare subito a Milano. La scenografia, semplicemente creativa, è composta da schermi luminosi che ripropongono i triangoli simbolo del suo album 2640 per poi trasfigurarsi in suggestive immagini che, di canzone in canzone, ci riportano agli anni Ottanta per poi proiettarci nel futuro. È uno spettacolo che unisce l'elettronica al pop/rock attraverso oltre 20 brani tutti suonati live, senza l’utilizzo di sequenze e riprodotti in una chiave di ascolto inedita. Francesca e la sua band (direttore musicale Giovanni Pallotti, chitarre Eugenio Cattini, basso Luca Marchi, batteria Maicol Morgotti) hanno a disposizione, oltre agli strumenti tradizionali, le rispettive varianti elettroniche per dare a ogni esecuzione nuove sfumature in una dimensione unica.



Francesca è padrona dei suoi spazi e del pubblico che attira a sé canzone dopo canzone. Perché il ritmo che impone è in levare e declina l'amore in tutte le sue sfaccettature, fino a invitare la gente ad abbracciarsi, senza badare ai formalismi e a irritare i benpensanti. L'introduzione è in countdown di Cape Canaveral e Comunicare è lo shuttle che decolla verso il pianeta Michielin che prosegue con Battito di Ciglia, Lontano e Tropicale. All'inizio la Michielin sembra frenata, ma è anche la data che inaugura il tour, ci sta una minima titubanza. Ma dura poche canzoni perché poi dal palco, per dirla con terminologia vulcanica, sono lapilli e lava. Lei balla, oscilla come in trance, suona la chitarra e il piano, alza il ritmo con le sue percussioni. Scarse parole, tanta musica e poesie che raccontano l'amore. Il suo pubblico, che va dalla bimba al nonno, si ritrova in quelle liriche che ti si incollano addosso come pagine di libro schiacciate dal vento: ecco, in ordine sparso Bolivia, l'ultimo singolo, quello dell'alta quota, ecco Un cuore in due e Scusa se non ho gli occhi azzurri, ecco Nessun grado di separazione e Tutto è magnifico. Ci avviciniamo ai saluti con l'angolo in inglese, che prevede Amazing, il brano che è stato colonna sonora di Spiderman, e con l'unica cover della serata, che per altro visto come Francesca la ha cucita sulle sue caratteristiche sembra più un inedito che una reinterpretazione, ed è Monster di Kanye West e Nicki Minaj. C'è ancora tempo per Tapioca prima dei bis che sono Alonso e l'invocata Vulcano. Poi la sorpresa: parte del pubblico se ne è già andata, qualcuno è rimasto per respirare ancora un po' di quell'aria pregna di poesia e musica, lei ricompare con i suoi musici e in acustico fa La Serie B. Un dono che non è una regola. Certe sere apparirà, altre no...deve essere una sorpresa, la magia che si trova solo a quota 2640 e con Francesca Michielin ad attenderci in vetta.

LE DATE

17 Marzo Milano Fabrique – SOLD OUT

23 Marzo Torino Concordia

24 Marzo Brescia Gran Teatro Morato

25 Marzo Bologna Estragon – SOLD OUT

27 Marzo Trento Audiorium S. Chiara – SOLD OUT

28 Marzo Roncade (TV) New Age – SOLD OUT

29 Marzo Roncade (TV) New Age

31 Marzo Catania Land La Nuova Dogana

5 Aprile Perugia After Life

7 Aprile Maglie (LE) Industrie Musicali

8 Aprile Modugno (BA) New Demodè

12 Aprile Roma Teatro Quirinetta – SOLD OUT

13 Aprile Roma Teatro Quirinetta

14 Aprile Napoli Duel Club

15 Aprile Firenze Viper Theatre