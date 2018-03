Rane e anguille nei piatti degli aspiranti MasterChef a un passo dalla finale!

Orietta Berti, Anna Tatangelo e Davide Devenuto volano in finale dopo altre due intense puntate di Celebrity MasterChef. Eliminazione invece per Andrea Lo Cicero, Margherita Granbassi e Daniele Tombolini. D'altronde sono state prove veramente dure per gli aspiranti MasterChef. È stato forse l'Invention Test a mettere i concorrenti più in difficoltà: gli ingredienti più complicati della storia di MasterChef Italia: rane, anguilla, rognone, palle del toro, creste di gallo e animelle!

Si è anche svolta l’ultima prova in Esterna, la più temuta a Celebrity MasterChef Italia: la prova in un ristorante stellato! I giudici hanno scelto il ristorante “Lume” di Chef Luigi Taglienti, incastonato in un’ex zona industriale sui Navigli di Milano!

La finale di MasterChef ti aspetta giovedì 5 aprile alle 21.15 su Sky Uno. Non perderla! Nell'attesa sfoglia la gallery e rivivi i momenti più divertenti delle scorse puntate!