Gli appuntamenti con EPCC sono agli sgoccioli ma i protagonisti sono sempre più sensazionali! Per la puntata numero 38, Alessandro Cattelan ha ospitato nel suo studio la francesissima Amanda Lear in tutto il suo fascino e la cestista Cecilia Zandalasini . L'atleta gioca in WNBA per le Minnesota Lynx e per la Nazionale Italiana. L'ultimo episodio di EPCC ti aspetta venerdì 30 in seconda serata su Sky Uno .