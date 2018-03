Gran finale per E poi c’è Cattelan: il Best Of dell'ultima settimana

Ultime puntate per la quinta edizione del late night show di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan, che saluta il suo pubblico con un’ultima settimana di grandi ospiti dello spettacolo e dello sport italiano. La prima grande ospite della settimana è stata Sofia Goggia che, entrata nello studio di Epcc, ha subito raccontato fiera l’anno di successi: “Ho vinto le Olimpiadi e ho portato anche a casa la coppetta del mondo”. Quando Ale Cattelan le chiede: “L’Italia sarebbe pronta ad un evento come le Olimpiadi?” La Goggia senza batter ciglio risponde: “Nel 2021 ci saranno i mondiali a Cortina, se le strutture sono pronte per i mondiali forse lo sono anche per le olimpiadi”.

Il secondo ospite della prima serata è l’uomo che ha contribuito a creare il blog di moda più famoso al mondo, stiamo parlando dell’ex di Chiara Ferragni: Riccardo Pozzoli. Ha poco più di trent’anni ma è uno degli imprenditori italiani più innovativi ed ha appena pubblicato il suo primo libro "Non è lavoro per vecchi". “Avevo bisogno di un libro per raccontare quello che faccio”.

Cantante, pittrice, attrice, modella, presentatrice televisiva Amanda Lear è ospite, insieme a Cecilia Zandalasini, ad Epcc. Dopo essere stata protagonista a Parigi di una serie di successi teatrali, torna nei cinema italiani con "Metti una sera". “Mi ha detto Jean-Paul Gaultier di venire qui”. Una bella foto mostra Amanda insieme ai Beatles.“Le ragazze di oggi escono con i calciatori, noi volevamo uscire con i musicisti”. Invece Salvador Dalí? “Era un collega, anche io studiavo la pittura. Quando l’ho conosciuto mi ha detto che le donne non potevano dipingere, che la pittura era una cosa da maschi”. David Bowie? “Non era il mio tipo ma aveva fascino. È stato il primo a dirmi di cantare e ballare”.

Dopo Claudio Bisio conduttore del Saturday Night Live in partenza su TV8, il sipario di Epcc si chiude con il campione del mondo Andrea Pirlo e Calcutta.