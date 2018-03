4 Ristoranti Milano, vince Lievità: le foto a 360° dei ristoranti

Alessandro Borghese conclude a Milano il tour enogastronomico che ci ha portato in giro per l'Italia e oltre i confini del Belpaese. La città meneghina è la meta preferita da molti buongustai, qui la qualità dell'offerta è molto alta. Per la decima e ultima puntata di 4 Ristoranti, andata in onda martedì 20 marzo alle 21.15 su Sky Uno, chef Borghese ci ha portato alla scoperta della vera pizza Gourmet. Pizzaioli e chef oggigiorno sono uniti per arricchire con nuove idee e preziosi ingredienti, un piatto simbolo dell’Italia: la pizza. Conosciuta e amata in tutto il mondo, la pizza vanta una lunga tradizione. Ne esistono per tutti i palati, basti pensare che perfino lo scrittore francese Dumas in alcuni dei suoi racconti di viaggio la menziona elencandone i suoi gusti più comuni. C'è a chi piace semplice, e a chi elaborata, c'è chi la predilige alta e morbida, chi bassa e croccante. L'offerta è ricchissima: c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma se si vuole la miglior pizza Goumet di Milano, il posto giusto è Lievità, pizzeria con due locali a Milano e a Londra. Il titolare Giorgio Caruso vince la sfida sbaragliando la concorrenza dei suoi colleghi rivali. Riscopri con noi i locali dei ristoratori che hanno partecipato alla gara. Le foto a 360° sono di Claudio Domenicali, Daniele Pugni e Luca Brioschi - Sky VR Design Department.

Garage Pizza





Lievità



Pizza Biscottata Gourmet



Assaje