Bruno Barbieri incorona L'Hotel Milano Scala

Diego è una persona molto determinata, fin da piccolo desiderava lavorare in un hotel e ha iniziato a 17 anni come portiere. In seguito ha lavorato come General Manager in molti hotel di Milano. Diego è appassionato di musica e di teatro, da bambino faceva la comparsa proprio alla Scala e ha studiato violino e canto, ritrovarsi oggi a lavorare al Milano Scala per lui è un po’ come un segno del destino, la chiusura di un cerchio: il raggiungimento dei suoi sogni. E’ anche per questo che dedica all’hotel cura e attenzioni molto speciali.

Foto dal sito ufficiale dell'Hotel Milano Scala