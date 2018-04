4 Hotel: con Bruno Barbieri a Firenze

La prossima puntata di 4 Hotel si svolgerà a Firenze , alla ricerca dell'albergo più esclusivo della città. Gli hotel protagonisti della terza puntata sono Ad Astra, Home Hotel, Grand Amore Hotel e Spa e Palazzo Castri. Non perdere 4 Hotel, martedì alle 21.15 su Sky Uno e scopri chi sono gli alberghi in gara.

Per la terza puntata di 4 Hotel, martedì alle 21.15, Bruno Barbieri ci porterà alla scoperta del miglior hotel di Firenze. Nell'attesa scopri gli alberghi protagonisti con tutte le loro esclusive caratteristiche.

AD ASTRA - HOTEL PARTICULIER

Ad Astra è il primo Hôtel Particulier di Firenze. Si sviluppa infatti per tutto il primo piano di una villa signorile, dove le stanze principali e lo splendido salone sono circondati da una magnifica terrazza di 270 metri quadrati affacciata sul più grande giardino privato d’Europa. Sette stanze si trovano al piano nobile della villa, due sono invece immerse nel giardino Torrigiani in Oltrarno, quartiere popolare fiorentino. Gli arredi uniscono il design italiano degli anni ’50, ‘60 e ’70 alla tradizione fiorentina con ricordi di terre lontane, pezzi originali prodotti da artigiani in città e innesti pop anglo-americani. Tutte le camere hanno la vasca a vista per completare degnamente il soggiorno. Infatti, secondo Matteo Perduca, il proprietario, un buon albergo non deve sapere di “storico” e di “già visto”, ma deve portare una novità e deve rispecchiare l’amore per la scoperta.

HOME HOTEL

L’hotel Home Florence è un antico palazzo ristrutturato e convertito in un esclusivo Boutique Hotel di lusso nel cuore della città. La predominanza assoluta del bianco diventa filosofia e lusso. Le camere sono 39 e tutte dal design particolare. La suite gode anche di una vista invidiabile su Firenze e della possibilità di affittare la terrazza sul tetto, completa di Jacuzzi. L’area living è il cuore dell’albergo, posta su due piani e trasformata in lounge dopo l’orario di colazione. Molto utilizzata, soprattutto dai clienti stranieri, è anche la sala ricreativa completa di biliardo (anch’esso bianco, con un particolare tappeto rosso). A soli due passi dall’hotel, le più straordinarie attrazioni storiche e architettoniche di Firenze, come la Basilica di Santa Croce, il Ponte Vecchio, il Duomo di Santa Maria del Fiore e la Galleria degli Uffizi. Questo Boutique Hotel è il punto di partenza ideale per i visitatori interessati a scoprire le meraviglie di Firenze.

GRAND AMORE HOTEL E SPA

Il Grand Amore Hotel and Spa è un Boutique Hotel , 4 stelle lusso, nel centro storico di Firenze, nato per celebrare il sentimento dell’amore per l’ospitalità, il senso di comunanza, di pace e gioia di vivere. L’hotel si propone di sperimentare nuove forme di accoglienza: ad esempio dispone di un apposito team (detto “comfort crew”) che, servendosi dei social networks, si occupa di scoprire le abitudini e le particolarità dei futuri clienti e di adeguare così lo stile e i servizi della camera ai gusti e alla personalità di ciascuno. Le camere, gli spazi comuni dal design accattivante e i più piccoli dettagli sono stati progettati per sorprendere l’ospite, coccolarlo e allietarlo. La cura per il dettaglio è sorprendente: tutti i mobili, i tessuti e gli arredi sono stati accuratamente scelti e realizzati in esclusiva. A dominare sono le sfumature del rosa, del cipria e del bordeaux che danno un tocco insieme signorile e delicato a tutti gli ambienti. L’hotel dispone anche di un’esclusiva SPA dove è possibile vivere attività personalizzate e uniche come l’esclusivo The luxury aquam, idromassaggio con champagne, oro e perle.

PALAZZO CASTRI

L’hotel Palazzo Castri è stato aperto da meno di un anno in un palazzo dell’Ottocento. Il nome deriva dal ritrovamento di un affresco della Famiglia Castri, antica proprietaria della struttura. Si tratta di un boutique hoteldi fascia alta. Grande motivo di pregio è l’enorme giardino sul retro che ospita una limonaia. Si sentono molto forti sui servizi aggiuntivi e sulle camere, anche perché sono nuove e complete di tutti i comfort. Anche l’accoglienza è molto curata e il giardino e la spa sono sempre apprezzate. Le camere sono dotate di tutti i comfort e offrono un’esperienza di elegante ospitalità: gli arredi di design, la magnifica vista sul Duomo di Santa Maria del Fiore, i profumi di limone e magnolia che si diffondono dall'esclusivo giardino interno, un'elegante e moderna Spa sono gli ingredienti per una fuga indimenticabile dal quotidiano.