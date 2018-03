4 Hotel, anticipazioni: Bruno Barbieri inTrentino

In sfida alcuni degli hotel più belli della Val di Fassa e della Val di Fiemme in Trentino. 4 Hotel al via, tutti i martedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno . Leggi e scopri le anticipazioni

Essere ospiti di un hotel tira fuori il lato più esigente e critico di ciascuno di noi. Ma cosa succede quando a giudicare un hotel, le sue camere e i suoi servizi sono altri proprietari d’albergo? Su Sky Uno arriva dal 27 marzo alle 21.15 4 HOTEL, la prima gara tv tra gli albergatori d’Italia. A condurre il programma, un vero esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente, Chef Bruno Barbieri.

Sky Uno HD mette per la prima volta in competizione coloro che dell’arte dell’accoglienza alberghiera hanno fatto un mestiere. A BRUNO BARBIERI 4 HOTEL si sfidano infatti gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti d’Italia. Gli hotel contrapposti saranno della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità. Nel corso della prima puntata, tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme, nel Trentino innevato, conosceremo Alberto, Manuela, Mattia e Francesco. Chi di questi quattro albergatori riuscirà a convincere Bruno Barbieri, conquistando così il titolo? La gara proseguirà poi fra gli albergatori di alcuni degli hotel più sofisticati e interessanti di Milano, Firenze (dove a concorrere per il titolo di miglior albergo della città saranno i boutique hotel, poche stanze ciascuno con servizi esclusivi e personalizzati), Napoli, della Romagna e delle Langhe, dove in gara per il premio finale saranno i proprietari di alberghi sorti in dimore storiche.

Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati da Bruno Barbieri i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check- in, col suo stile inconfondibile per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.

Bruno è il conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara. Un po’ per lavoro e un po’ per assecondare la sua passione per i viaggi, lo Chef ha viaggiato tantissimo, così da diventare un maestro indiscusso dell’arte dell’accoglienza alberghiera. Ironico e pungente, racconterà la sfida e metterà i proprietari di fronte a imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda. Le puntate sono state realizzate con la consulenza tecnica di esperti del settore dell’hôtellerie come Riccardo Laudadio e la sua Hospitality School srl, società di consulenza per la qualità alberghiera, che ha l’obiettivo di progettare, sviluppare e organizzare corsi di formazione nel settore dell’ospitalità.

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL è una produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA

Condotto da Bruno Barbieri.

Regia di Claudio Di Biagio.

Autori: Paola Costa e Alessandro Saitta.