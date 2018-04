Goal Deejay, ecco i Thirty Seconds to Mars insieme a Diletta Leotta

Una puntata speciale di Goal Deejay. Gli ospiti di Diletta Leotta sono i I Thirty Seconds to Mars: l'appuntamento con Jared Leto, Shannon Leto e Tomo Milicevic è martedì 10 aprile alle ore 18.50. La band è appena uscita col nuovo album America e sarà in concerto a Milano l'8 settembre.



Dopo 5 anni d’attesa è uscito oggi in tutto il mondo America. Il disco, già al #1 posto su iTunes in America, Italia, Francia, Germania e nei principali mercati, contiene 12 brani inediti tra cui alcune preziose collaborazioni con artisti superstar come Halsey e A$AP Rocky e una traccia prodotta da ZEDD. L’album, sia in fisico che in digitale, viene pubblicato nella versione standard con 6 diverse copertine (1 per la versione deluxe). Le cover fanno parte di una campagna globale presente nelle principali città del mondo a partire dagli Stati Uniti.



Collegandosi a america.thirtysecondstomars.com i fan potranno creare con la stessa grafica una personale lista da condividere attraverso I social network.





Dopo il successo del primo singoloche ha riportato inelle radio e nelle classifiche di tutto il mondo a 5 anni di distanza dall’ultimo disco, la band americana capitanata dall’attore premio oscarè tornata protagonista nelle radio italiane con il nuovo singoloIl brano è tra i 15 pezzi più programmati dalle radio italiane. Per altro il video di(brano per 4 settimane al #1 posto della Billboard’s Rock Airplay Chart) è un assaggio del documentariogirato tutto in un solo giorno, il 4 luglio 2017, in tutti i 50 Stati Americani oltre a Washington DC e Puerto Rico da 92 crew professionisti grazie alla collaborazione di 10mila fan. Diretto dail documentario rappresenta un unico e storico ritratto dell’America in un solo giorno. Iincoraggiano le persone a continuare lo scambio iniziato con il documentario continuando a postare foto e testi sui social media utilizzando l’Hashtag #WhatAmericaMeansToMe.1. Walk On Water2. Dangerous Night produced by Zedd3. Rescue Me4. One Track Mind ft. A$AP Rocky5. Monolith6. Love Is Madness ft. Halsey7. Great Wide Open8. Hail To The Victor9. Dawn Will Rise10. Remedy11. Live Like A Dream12. RiderA questi brani si aggiungo nella Deluxe Edition la versione acustica e quella R3hab Remix die la versione Cheat Codes Remix diÈ partito l’11 marzo da Colonia ildella band che dopo le date sold out di Roma e Bologna farà tappa nuovamente in Italia il prossimoin occasione della prima edizione delpressol’dell’. Per informazioni sui concerti italiani www.livenation.it

Dopo la pubblicazione del disco di debuttonel, la band ha raggiunto il successo mondiale nel 2005 con il secondo discoche ha venduto oltre 5 milioni di copie nel mondo (certificato ORO in italia). Il successivo discodel(anche questo certificato ORO in Italia) è stato marcato da una disputa legate con la EMI, diventata poi il centro dell’acclamato documentario del 2012 “ARTIFACT”. Il quarto album della band pubblicato nel 2013ha portato alla band un grande successo di pubblico e critica e ha venduto oltre 15 milioni di copie nel mondo (certificato ORO in Italia) oltre ad un tour sold out nelle principali arene e stadi del mondo. Ihanno ricevuto molteplici premi e riconoscimenti nella loro carriera tra cui una dozzina di MTV Awards, un a Billboard Music Award e un Guinness World Record per il tour più lungo della storia.