Come ti trucco il Capitano Sparrow

Lo sguardo reso magnetico da trucco nero sugli occhi e una simpatica barbetta. E’ il look che accompagna il Capitano Sparrow lungo tutti e cinque i film della celebre saga cinematografica, a cui il canale Sky Cinema Hits dedica una programmazione ad hoc trasformandosi dal 30 marzo all’8 aprile in Sky Cinema Disney Pirati dei Caraibi.



Chi trucca il Capitano?

C’è Joel Harlow dietro al look di Jack Sparrow. Il make-up artist è esperto in trasformazioni e ha lavorato con Johnny Depp in diversi film, da Edward Mani di forbice ad Alice in Wonderland, passando per The Lone Ranger, fino alla saga dei Pirati dei Caraibi. Harlow ha messo mano al trucco dell’attore per trasformarlo nel pirata più divertente del grande schermo già dal primo film, La maledizione della prima luna, uscito nelle sale nel 2003. Joel Harlow è stato nominato agli Oscar per il suo lavoro nel recente The Lone Ranger, dove Depp interpreta un nativo americano con la faccia dipinta di bianco e nero e la carcassa di un corvo sulla testa, mentre nel 2009 faceva parte del team di truccatori che ha vinto la statuetta per Star Trek.







Il trasformista Depp

Come si comporta Jack Sparrow quando è seduto in sala trucco? È un collaboratore provetto, dice Harlow: "Quando creiamo un personaggio, è molto collaborativo. Una delle cose che apprezzo molto di Johnny è che non evita il trucco, nemmeno il trucco estremo o il trucco da protesi, che vive come un elemento fondamentale al fine di creare il personaggio". Non male, considerando che per il solo La maledizione della prima luna sono stati impiegati 50 make-up artist, 30 parrucchieri e 900 capi di abbigliamento per agghindare Sparrow, l’intera ciurma e tutti gli altri personaggi della storia. È stato lo stesso Depp, dice il truccatore, a trovare delle ispirazioni per il suo look: lo sguardo prende spunto dal chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards, mentre i dreadlocks e la bandana si ispirano alla tradizione nomade, studiata per l’occasione da parte dell’attore.







Truccati come il Capitano

La saga è stata un successo al box office, così si sono presto diffusi online i più svariati tutorial ispirati al trucco del protagonista. Fra i meglio riusciti c’è quello della truccatrice professionista Promise Tamang Phan, che su YouTube si è trasformata in Jack Sparrow e in altri tre celebri personaggi da lui interpretati sul grande schermo. Per impersonificare il Capitano è partita col definire baffi e barba, per poi concentrarsi sugli occhi, l’acconciatura e infine le sfumature del viso.







Le migliori trasformazioni di Depp

L’attore sex symbol ha subito strabilianti trasformazioni per i suoi ruoli cinematografici. Da Willy Wonka de La Fabbrica di Cioccolato al Capitano Jack Sparrow, ecco i look più eccentrici sfoggiati da Depp sul set e riassunti in un mashup pubblicato su YouTube, realizzato da un fan appassionato. Il video propone in un mix perfetto le trasformazioni del viso dell’attore dal 1990 ai più recenti successi cinematografici: c’è Edward Mani di forbice, spunta il meno conosciuto Don Juan De Marco - Maestro d'amore del 1995, il divertente Paura e delirio a Las Vegas, Il mistero di Sleepy Hollow, I Pirati dei caraibi e molte altre pellicole di successo.