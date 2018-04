Tutte le donne dei Pirati dei Caraibi

Non solo Jack Sparrow e compagni. Sul set della saga fanno capolino anche diversi personaggi femminili, da Liz Swann alla nemica del Capitano, Angelica Teach. Scopriamole, in attesa del canale tematico Sky Cinema Disney Pirati dei Caraibi , che dal 30 marzo all’8 aprile proporrà una programmazione dedicata

Doveva essere una donna l’antagonista principale del Capitano Sparrow in La vendetta di Salazar. Ma per l’ultimo film della saga dei pirati, a cui Sky Cinema Disney Pirati dei Caraibi dedica una programmazione speciale dal 30 marzo all’8 aprile, Johnny Depp ha preferito un cattivo in pantaloni. Tuttavia le fanciulle all’interno della serie piratesca hanno già avuto diversi ruoli importanti: ecco le ragazze dei Pirati dei Caraibi.



Elizabeth Swann

È una presenza fondamentale all’interno delle avventure della saga. Il suo personaggio, interpretato sul grande schermo da Keira Knightley, fa capolino nella storia già in La maledizione della prima luna. A ben guardare, Liz ha poco della donna di mare: figlia del governatore Weatherby Swann, ha origini nobili e fa parte dell’alta società inglese, tuttavia il suo animo forte e ribelle la porta ad approdare verso altri lidi. Intorno a lei ruota la storia d’amore con Will Turner, braccio destro di Sparrow e amico d’infanzia della ragazza.







Carina Smyth

Nel quinto film della saga, La vendetta di Salazar (in prima visione la sera di Pasqua su Sky Cinema Disney Pirati dei Caraibi) dà del “sudicio Pirata” a Jack Sparrow: basta questo per capire che sarà lei questa volta a dare del filo da torcere al Capitano. Brillante astronoma alla ricerca di un tesoro lasciatogli in eredità dal padre che non ha mai conosciuto, è interpretata da Kaya Scodelario, e durante la storia si scoprirà che nelle sue vene scorre il vero sangue del bucaniere: suo padre, infatti, è il vecchio, temibile, Capitan Barbarossa, nemico storico di Sparrow.



Angelica Teach

Penélope Cruz si fa largo sul set di Oltre i confini del mare, con la sua indole da vero pirata: figlia dello spietato Barbanera, è primo ufficiale sulla nave del padre, la Queen Anne's Revenge. A renderla una dei nemici più instancabili di Jack Sparrow è una questione di vendetta che coinvolge le sorti il padre. E anche una faccenda di cuore: i due sono stati amanti.







Tamara

Le donne all’interno della saga vestono per lo più il ruolo di antagoniste. È il caso di Tamara, che nel quarto film della saga Oltre i confini del mare mette i bastoni fra le ruote al pirata Barbanera e alla sua ciurma. Affascinante bionda con la coda da sirena, ammalia l’equipaggio intonando una dolce melodia, ma il suo intento è tutt’altro che nobile… A darle il volto è l’attrice Gemma Ward.



Tia Dalma

L’attrice Naomie Harris interpreta la sacerdotessa vudù che conosciamo in La maledizione del forziere fantasma e ritroviamo nel successivo Ai confini del mondo. Alleata di Jack Sparrow e compari, il terzo film svela le sue vere origini e un importante segreto che riguarda Davy Jones, il personaggio immaginario fra gli antagonisti principali della popolare saga cinematografica.



