Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, Jack Sparrow è tornato

Jack Sparrow non invecchia mai. È una delle poche certezze che si hanno alla fine del quinto capitolo della fortunatissima saga dei Disney Studios, I pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, in onda per la prima volta su Sky Cinema Uno e in contemporanea su domenica 1° aprile alle 21.15. L’appuntamento, assolutamente da non perdere, è per domenica 1° aprile alle 21.15

Questa volta Johnny Depp deve vedersela con uno spettacolare Xavier Bardem alle prese con l'ennesimo ruolo da cattivo, qui evanescente ma non meno spaventoso della galleria a cui ci ha abituato con gli ultimi ruoli e che oramai gli calza a pennello.

La sfida di questo quinto capitolo, segnata da una lunga attesa che ha alzato le aspettative dei fan più scatenati della saga, insomma non è persa. Anzi La vendetta di Salazar è più spettacolare - sempre che sia ancora possibile - e divertente del solito, con una trama che rimane fedele al filone portante della saga. Fautore di questa incredibile magia è stato il produttore Jerry Bruckheimer che ha incaricato lo sceneggiatore Jeff Nathanson (Prova a rendermi, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo) di creare una storia che potesse portare la serie verso direzioni nuove senza perdere gli elementi di fantasy soprannaturale, azione e commedia che l'hanno resa un fenomeno internazionale.

Nel paradiso turistico della Gold Coast nello stato del Queensland, sulla costa orientale dell'Australia, i due registi Joachim Rnning ed Espen Sandberg, sono riusciti a portare (nonostante le resistenze iniziali) Johnny Depp nell'amatissimo ruolo (da cui oramai è difficile distinguerlo) di Jack Sparrow, ma è tornato al suo fianco anche il grande Geoffrey Rush nel ruolo di Capitan Barbossa, che qui svelerà un tratto inaspettato. Tornano anche quelli della vecchia ciurma: Kevin R. McNally nei panni di Joshamee Gibbs e Stephen Graham in quelli del simpatico idiota Scrum. Poi ci sono le new entry, a partire da quella appunto di Javier Bardem che interpreta lo spaventoso Capitano Salazar. Al suo fianco il pubblico vedrà Brenton Thwaites nel ruolo del giovane marinaio Henry, Kaya Scodelario in quello della giovane e coraggiosa matematica e astronoma Carina, Golshifteh Farahani nel ruolo della misteriosa e potente strega del mare Shansa e David Wenham nel ruolo di Scarfield.

Non c’è bisogno di dire che il film mette in scena una nuova travolgente avventura con protagonista il mare in tutte le sue sfumature: dal verde delle spiagge dorate al nero della tempesta più oscura. Jack Sparrow non invecchia ma è inseguito da un passato sempre più pesante, che lo perseguita come la peggiore sfortuna, tra continui e sempre più spettacolari inseguimenti, duelli e colpi di scena, che vengono esaltati da una raffinata tecnica 3D. E, tra fantasmi veri e presunti, a salvarlo verrà addirittura la mano del mito, anzi il leggendario Tridente di Poseidone. A proposito fate attenzione perché' i pirati sono riusciti a collezionare anche la rarissima perla di un cameo di sir Paul McCartney.