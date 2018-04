I Pirati del Box office. LA CLASSIFICA

Dal 30 marzo all’8 aprile Sky Cinema Hits si trasforma in Sky Cinema Disney Pirati dei Caraibi, offrendo una programmazione tutta dedicata alla celebre saga sui pirati. Scopriamo quale fra le avventure del Capitano Jack Sparrow ha incassato di più al botteghino.



Chi ha incassato di più nel mondo

Con oltre un miliardo e 66 milioni di dollari, è La maledizione del forziere fantasma il film migliore della saga prodotta da Jerry Bruckheimer al box office. La pellicola del 2006 diretta da Gore Verbinski, sequel del primo capitolo, ha esordito negli Stati Uniti con 135 milioni di dollari di incasso nel primo weekend nelle sale, e è andato bene anche in Italia con quasi 10 milioni di dollari, per poi sfondare la soglia dei 25 milioni complessivi nel nostro paese. Sul secondo gradino del podio, a pochi milioni di distanza, si piazza Oltre i confini del mare diretto da Rob Marshall ($1,045,713,802 globali), che in Italia ha messo a segno un incasso di quasi 25 milioni. Seguono Ai confini del mondo ($963,420,425), La vendetta di Salazar ($794,861,794) e La maledizione della prima luna ($654,264,015).









Budget da pirata

Jack Sparrow con il suo equipaggio approda per la prima volta sul grande schermo nel 2003, con La maledizione della prima luna, primo dei cinque film che compongono la saga. La pellicola è stata realizzata con un budget pari a 140 milioni di dollari, ampiamente ripagati dagli incassi al box office. Dopo il successo del primo episodio, si punta tutto sul sequel: per La maledizione del forziere fantasma, nuovamente diretto da Gore Verbinsk, sono stati stanziati ben 225 milioni di dollari di budget. Il film della saga che è costato di più? Il terzo, Ai Confini Del Mondo, con 300 milioni. Così, per fare tornare a quadrare i conti, per il successivo Oltre i confini del mare il budget è stato limitato a 250 milioni. L’ultimo La vendetta di Salazar ha ulteriormente tagliato i costi di produzione, accontentandosi di “soli” 200 milioni di bigliettoni.









Il cachet di Johnny Depp

Quanto guadagna un pirata provetto come il Jack Sparrow interpretato dall’attore americano? Il protagonista della saga, stando alle indiscrezioni pubblicate dal Sun, per l’ultimo capitolo dei Pirati dei Caraibi potrebbe avere intascato una cifra simile a 95 milioni di dollari. Ma, attenzione, la somma non si riferisce esclusivamente al compenso per l’apparizione ne La Vendetta di Salazar, ma implicherebbe anche una percentuale sugli incassi della pellicola e sulla vendita del merchandising.



