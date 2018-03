Spiegate le vele: Arrivano i Pirati dei Caraibi

Pirati dei Caraibi è una delle saghe Disney più di successo che, nel corso degli anni, episodio dopo episodio, ha saputo affascinare ogni tipo di spettatore, dai grandi ai più piccini. I cinque film della saga si susseguiranno in un vortice adrenalinico sul nuovo canale pop up dedicato alle avventure del Capitano Jack Sparrow, interpretato da un memorabile Johnny Depp, e della sua ciurma. Ecco che da venerdì 30 marzo a domenica 8 aprile Sky Cinema Hits diventa Sky Cinema Disney Pirati dei Caraibi.

Nel primo capitolo LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA, Jack Sparrow è reclutato dal giovane Will Turner (Orlando Bloom) per liberare Elizabeth Swann (Keira Knightley), rapita da Hector Barbossa (Geoffrey Rush), ex primo ufficiale della Perla Nera e vecchio compagno di avventure di Sparrow prima dell’ammutinamento. Nel secondo film della saga, PIRATI DEI CARAIBI - LA MALEDIZIONE DEL FORZIERE FANTASMA, Sparrow si trova ad affrontare un nuovo intrigo a carattere soprannaturale: il capitano ha infatti un debito d'onore con Davy Jones (Bill Nighy), padrone degli oceani e comandante dello spettrale veliero l'Olandese Volante e per lui si profila un destino di dannazione ed eterna schiavitù nell'altro mondo, se non riuscirà a scrollarsi di dosso questo pericoloso avversario. Nel terzo film, PIRATI DEI CARAIBI - AI CONFINI DEL MONDO, Will Turner ed Elizabeth Swann si alleano con l’ex nemico Barbossa (Geoffrey Rush) nel tentativo di liberare il Capitano Jack Sparrow dalle grinfie di Davy Jones e si avventurano fino alla fine del Mondo per vivere una grande battaglia finale. Nel quarto capitolo poi, PIRATI DEI CARAIBI - OLTRE I CONFINI DEL MARE, il pirata si ritrova coinvolto in un rocambolesco viaggio per raggiungere la leggendaria Fonte della Giovinezza.

Ma non è tutto, infatti il giorno di Pasqua esordisce in prima visione su Sky Cinema Uno e in multistart su Sky Cinema Disney Pirati dei Caraibi PIRATI DEI CARAIBI – LA VENDETTA DI SALAZAR, il quinto capitolo ricco di effetti speciali in cui Sparrow deve vedersela con il terribile capitano Salazar, interpretato da un perfetto Javier Bardem.