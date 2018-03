Westworld 2: guarda le prime foto di scena

Dopo le primissime immagini rilasciate in esclusiva a Entertainment Weekly , ecco le prime foto di scena della seconda, attesissima stagione di Westworld - Dove tutto è concesso , in onda negli U.S.A. a partire dal 22 aprile e in Italia dal 23 in versione originale sottotitolata (in contemporanea alle 03.00, mentre gli episodi in versione doppiata saranno disponibili dal 27). Manca dunque pochissimo al ritorno di Dolores, Maeve, Bernard e compagni, e i fan non stanno più nella pelle: sfoglia la gallery