Westworld 2: quali personaggi rivedremo (e quali no)?

Mancano ormai tre settimane al debutto della seconda, attesissima stagione di Westworld , in onda su Sky Atlantic con gli episodi in versione originale sottotitolata da lunedì 23 aprile alle 03.00, in contemporanea con gli Stati Uniti. Dopo il rilascio del full trailer da parte di HBO ( lo trovate qui ), è dunque tempo di fare un elenco dei personaggi, di quelli che rivedremo (quasi) sicuramente e di quelli che invece non torneranno: continua a leggere e scopri di più

Androidi, robot, host, residenti, e via dicendo

Per quanto riguarda il gruppo dei personaggi “sintetici”, ecco i nomi sicuri: Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood), Maeve Millay (Thandie Newton), Teddy Flood (James Marsden), Bernard Lowe (Jeffrey Wright), Angela (Talulah Riley), Lawrence (Clifton Collins Jr., il suo personaggio si vede penzolare da un albero nel teaser trailer della S02, che trovate qui). Rivedremo sicuramente anche Hector Escaton (Rodrigo Santoro), in base al full trailer di lancio della S02 (lo trovate qui).

Veniamo ora ai nomi meno certi. Anzitutto Clementine Pennyfeather, e ci riferiamo all’originale, ovviamente, non alla sua bionda sostituta. Angela Sarafyan si vede chiaramente nel trailer della S02 e anche nel trailer esteso, ma resta da capire se Clementine verrà in qualche modo riportata alle condizioni pre-reset o se invece, purtroppo, resterà un guscio vuoto. Oppure, peggio ancora, se verrà riprogrammata del tutto... C’è anche un altro residente dismesso che tornerà in scena, Peter Abernathy. Il personaggio interpretato da Louis Herthum, scelto da Charlotte Hale per contrabbandare dati al di fuori dal parco, potrebbe peraltro avere un ruolo importante nello sviluppo di Dolores. Resta invece in dubbio il futuro di Armistice (Ingrid Bolsø Berdal), ma si sa, quando si tratta di Westworld tutto è possibile.

Umani e subumani

Dalle foto rilasciate finora, dai vari trailer e in base alle dichiarazioni degli stessi attori, rivedremo sicuramente L’uomo in Nero, interpretato da Ed Harris, e anche la sua versione giovanile, William, interpretato da Jimmi Simpson, dunque aspettiamoci altri flashback e spostamenti nel tempo. In particolare, stando alle parole di Harris scopriremo come William è riuscito ad acquisire la quota di maggioranza della Delos Destinations (il cui fondatore è interpretato da Peetr Mullan, presente nel full trailer), e anche cos’è successo al suo matrimonio. Tornerà anche Tessa Thompson nei panni dell’ambiziosa Charlotte Hale, Executive Director del consiglio di amministrazione della società, e tornerà anche l’insopportabile Lee Sizemore, interpretato da Simon Quarterman.

E Stubbs, a capo della sicurezza del parco (quantomeno di quello a tema Old Wild West)? L’avevamo lasciato in “compagnia” di un gruppo di residenti dalle fattezze nativo americane conosciuti come Ghost Nation, ma nelle prime foto rilasciate da HBO e nei video si vede chiaramente Luke Hemsworth, dunque possiamo dire con certezza che Stubbs ci sarà. E ci sarà anche l’arrogante Logan, interpretato da Ben Ranes, che si vede chiaramente nel trailer.

Non rivedremo invece Theresa Cullen e il Dr. Robert Ford. Il personaggio di Sidse Babett Knudsen, ucciso da Bernard su ordine di Ford nel settimo episodio della prima stagione, è definitivamente fuori dai giochi, così come il personaggio di Anthony Hopkins, ucciso da Dolores nel finale. Felix Lutz (Leonardo Num) e Sylvester (Ptolemy Slocum) non pervenuti, ma è probabile che li rivedremo.

Infine, due parole su Elsie Hughes. Pensavamo tutti fosse morta, anche lei uccisa da Bernard (il personaggio di Jeffrey Wright nell’ottavo episodio della prima stagione sembra infatti avere dei vaghi, vaghissimi ricordi a riguardo), ma a quanto pare la combattiva Elsie è ancora tra noi. Lisa Joy, showrunner della serie insieme a Jonathan Nolan, in un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly ha infatti dichiarato che rivedremo il personaggio di Shannon Woodward.