Westworld 2, come ti arredo i set. VIDEO

Su Sky Atlantic sta per arrivare la seconda stagione di Westworld, e i fan della serie non stanno più nella pelle. Le date da segnare sono due: lunedì 23 aprile alle 03.00, quando verrà trasmesso il primo episodio della S02 in contemporanea con gli U.S.A. in versione originale sottotitolata, e lunedì 30 aprile, quando comincerà la messa in onda degli episodi doppiati, come sempre alle 21.15, in prima serata.

E’ dunque tempo di tornare a Sweetwater e dintorni, e non vediamo l’ora di vedere Dolores e compagni ribellarsi contro i loro creatori, e contro gli ospiti. Intanto, rifacciamoci un po’ gli occhi con questo video in cui Julie Ochipinti, set decorator della serie, ci racconta come vengono creati e arredati i vari ambienti, dal Mariposa Saloon agli uffici e ad altre zone della Delos Destinations: