Westworld 2: il cast parla della nuova stagione

A poco meno di un anno e mezzo dal finale della S01, Westworld si appresta a tornare, e lo farà con una seconda stagione che, siamo sicuri, ci lascerà senza fiato. Negli U.S.A. i nuovi episodi andranno in onda su HBO, mentre in Italia saranno trasmessi da Sky, ovviamente su Sky Atlantic. Le date da segnare sul calendario sono due: lunedì 23 aprile alle 03.00 (in contemporanea con la messa in onda statunitense del 22 aprile, in base al fuso orario) per il primo episodio in versione originale sottotitolata, e lunedì 30 aprile alle 21.15 per il primo episodio doppiato in italiano. A dunque poco meno di un mese dal debutto della nuova, attesissima stagione, finalmente il cast di Westworld, intervistato da Entertainment Weekly, si sbottona un pochino (ma proprio pochino!).

Da Evan Rachel Wood che si appisola nel vero letto di Dolores e che, quando si sveglia, completamente sola, si chiede seriamente “Ma questa è finzione o realtà?”, alla rivelazione di Jonathan Nolan e Lisa Joy sui titoli di lavorazione della serie (ve ne abbiamo parlato qui), è dunque tempo di andare a scoprire qualcosa di più su quello che ci aspetta. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate dagli attori e dagli showrunner.

“La seconda stagione apre tantissimi scenari, è una cosa folle, si va letteralmente al di fuori. E’ molto più estesa a livello di spazi, è così grandiosa che al confronto la prima vi sembrerà un tranquillo e raffinato dramma domestico”, ha dichiarato Jeffrey Wirght, l’interprete di Bernard Lowe, che in realtà altro non è che la copia di Arnold creata da Ford. Il personaggio di Wright si trova in una posizione unica: è una macchina, ma nessuno a parte Ford (e Maeve, e Dolores, e Felix) lo sa. Bernard si troverà a cavallo tra due mondi: a chi sarà fedele?

“E’ il maestro di scacchi ora. Ha accesso a tutte le sue memorie, ma adesso riesce a controllare ogni cosa. Ci sono alcune scene in cui è tre persone diverse nel volgere di un minuto” ha invece rivelato Evan Rachel Wood, voce, volto e corpo di Dolores, che in questa nuova stagione vedremo in versione “vendicatrice”. Una chicca che sicuramente in fan apprezzeranno: per prepararla e aiutarla a dare la giusta interpretazione al suo personaggio, per la prima stagione i produttori hanno mostrato a Wood il dipinto di Andrew Wyeth intitolato Christina’s World (clicca qui per vederlo), mentre per la seconda le hanno detto di ispirarsi al famosissimo dipinto di Eugène Delacroix La Liberté guidant le peuple (La Libertà che guida il popolo, clicca qui per vederlo). Per l’attrice, interpretare Dolores in questa stagione è stata una sfida ancora più grande: “Nella prima stagione ho detto delle cose che, mi rendo conto solo ora che abbiamo terminato le riprese della S02, non avevo idea di cosa significassero. E ora sono qui che penso ‘Mio Dio, gli showrunner ce l’avevano detto!’”

Al fianco della “giovane” Abernathy c’è ovviamente il fedele e fidato Teddy, interpretato da James Marsden, che del suo personaggio, che ha qualche riserva riguardo l’escalation di violenza di cui è portatrice la sua compagna, dice: “Dolores è molto più avanti di lui, lui cerca di raggiungerla, ma vuole farlo senza perdere la parte migliore di sé, ciò che di buono c’è in lui”.

La storyline di Maeve, come accaduto nella prima stagione, sarà separata da quella di Dolores, ma anche lei sta portando avanti la sua personale rivoluzione. Maeve, alla ricerca di sua figlia, avrà ovviamente un ruolo chiave. Ecco cos’ha rivelato a riguardo Thandie Newton: “All’inizio sono andata in panico, perché non avevo la più pallida idea di quello che sarebbe successo al mio personaggio in questa nuova stagione. Westworld ti costringe a rimettere costantemente in discussione ciò che sai o pensi di sapere su un personaggio. Ma niente di tutto ciò avviene in modo innaturale, forzato, anzi. Ha tutto perfettamente senso.”

Rivedremo ovviamente Ed Harris nei panni dell’Uomo in Nero, che in merito ai nuovi episodi confessa: “E’ una seconda stagione piuttosto allucinata, e spero che alla fine qualcuno, dopo la messa in onda, riesca a spiegarmi cos’è successo! Vi terrà incollati allo schermo.” Come di sicuro ricorderanno gli appassionati della serie, William voleva una cosa, che finalmente i residenti fossero liberi di combattere ad armi pari, di rispondere veramente agli ospiti, e a quanto pare nella S02 il personaggio di Ed Harris vedrà il suo sogno diventare realtà. Una realtà che, come confidato dall’attore, gli procurerà anche qualche spiacevole danno fisico. Scopriremo inoltre il motivo del fallimento del suo matrimonio, dunque non mancheranno i flashback, quindi rivedremo Jimmi Simpson, che interpreta William da giovane.

A proposito di flashback: a quanto pare tornerà anche il giovane Dr. Ford (ah, i prodigi della grafica computerizzata!), e lo vedremo quasi sicuramente avere a che fare con James Delos, il fondatore della Delos Destinations, interpretato da Peter Mullan. Riserbo assoluto da parte degli showrunner su Shogun World: faremo un salto in questo nuovo parco, oppure dovremo aspettare? Ciò che è certo, come rivelato da Nolan, è che Sweetwater non è più il centro attorno a cui si muoveranno i personaggi.

