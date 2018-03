Trust: su Sky Atlantic arriva il rapimento Getty

Sky Atlantic presenta in contemporanea con gli Stati Uniti Trust - Il rapimento Getty , in onda da mercoledì 28 marzo alle 21.15. La serie, creata e scritta da Simon Beaufoy, vede alla regia Danny Boyle. Nel cast Donald Sutherland, Hilary Swank, Brendan Fraser e Harris Diskinson. Fra i protagonisti anche gli italiani Giuseppe Battiston e Luca Marinelli. Uno degli episodi ambientati in Italia vedrà inoltre la regia di Emanuele Crialese: continua a leggere e scopri di più

Dal 28 marzo sarà Sky Atlantic HD a trasmettere, in esclusiva per l’Italia e in contemporanea con gli Stati Uniti, TRUST – IL RAPIMENTO GETTY, serie tv ideata e prodotta dal team di Premi Oscar® per The Millionaire formato da Danny Boyle, Simon Beaufoy e Christian Colson. La serie, una produzione FX distribuita dalla Twentieth Century Fox Television Distribution, racconta l'inferno vissuto da John Paul Getty III, erede dell’impero petrolifero dei Getty, una delle famiglie più ricche d’America, in mano ai sequestratori italiani. Si tratta della prima stagione di un progetto di più ampio respiro, una serie tv antologica che di stagione in stagione attraverserà gli eventi di gran parte del ventesimo secolo.

Fra i protagonisti di TRUST – IL RAPIMENTO GETTY Donald Sutherland, Hilary Swank, Brendan Fraser e il nostro Luca Marinelli nei panni di Primo, uno dei sequestratori di John Paul Getty III. Nel cast anche Giuseppe Battiston e Andrea Arcangeli. A dirigere i primi tre episodi lo stesso Danny Boyle, mentre la regia di uno degli episodi ambientati nel nostro paese è stata affidata a Emanuele Crialese.

Ispirata a fatti realmente accaduti, TRUST – IL RAPIMENTO GETTY scava a fondo nelle disgrazie e nei successi di una delle famiglie più ricche e infelici d’America, i Getty. Mix perfetto di storia famigliare, saga dinastica e analisi del potere corrosivo del denaro, Trust esplora i misteri racchiusi nel cuore di ogni famiglia, ricca o povera che sia.

La prima stagione prende le mosse nel 1973 con il rapimento di John Paul Getty III (Harris Dickinson), erede della fortuna petrolifera di Getty, da parte della ‘ndrangheta a Roma. I suoi rapitori confidano in un riscatto di svariati milioni di dollari. Il nonno di Paul, J. Paul Getty Sr. (Donald Sutherland), enigmatico magnate del petrolio e forse uomo più ricco del mondo, confinato in una sfarzosa villa in stile Tudor nella campagna inglese, sembra poco propenso ad assecondare le richieste dei rapitori. Il padre di Paul, J. Paul Getty Jr. (Michael Esper), è a Londra, perso tra droghe e alcol. La madre, Gail Getty (Hilary Swank), sfortunatamente al verde, si trova da sola a negoziare con dei rapitori sempre più frustrati. Solo in un secondo momento verrà affiancata dall’investigatore privato ingaggiato da J. Paul Getty per trattare con i rapitori, interpretato da Brendan Fraser. TRUST – IL RAPIMENTO GETTY ripercorre l'inferno del nipote adolescente in mano ai sequestratori, che non riescono a capire perché a nessuno sembri importare di riportare a casa il giovane.

La sceneggiatura di TRUST – IL RAPIMENTO GETTY è di Simon Beaufoy (Premio Oscar® per la miglior sceneggiatura non originale di The Millionaire) mentre i produttori esecutivi della serie sono Danny Boyle (Premio Oscar® per la regia di The Millionaire), che dirige anche i primi 3 episodi, Beaufoy e Christian Colson (Premio Oscar® per la produzione di The Millionaire).

Nel cast figurano il vincitore di Emmy® e Golden Globe® Donald Sutherland (Ritorno a Cold Mountain, la saga di Hunger Games), che veste i panni di J. Paul Getty, e l’attrice vincitrice di due premi Oscar® e di due Golden Globe® Hilary Swank (Boys don’t cry, Million Dollar Baby), nella parte di Gail Getty. Insieme a loro Harris Dickinson (Some Girls), che interpreterà il ruolo di J. Paul Getty III, nipote adolescente idealista e ribelle di J. Paul Getty. Brendan Fraser (The Mummy) interpreta invece James Fletcher Chace, l’investigatore privato ingaggiato da J. Paul Getty per trattare con i rapitori, mentre Anna Chancellor (The Hour) interpreta Penelope Kittson, confidente di J. Paul Getty. Nel cast anche Norbert Leo Butz e Charlotte Riley.