Trust – Il rapimento Getty: alla scoperta della serie, in onda dal 28 marzo

Di chi ti puoi fidare veramente nel momento del bisogno? Della famiglia? O neanche di quella? Arriva su Sky Atlantic Trust – Il rapimento Getty , serie creata e scritta da Simon Beaufoy, diretta da Danny Boyle, e con Donald Sutherland (nel ruolo di Getty Sr.), Hilary Swank (nel ruolo di Gail Getty, la madre di Paul), e Brendan Fraser (nel ruolo di James Fletcher Chace) nel cast. A interpretare il rapito, il giovane Getty, Harris Dickinson, e c’è anche un po’ d’Italia con Giuseppe Battiston e Luca Marinelli. L'appuntamento è ogni mercoledì alle 21.15 a partire dal 28 marzo : continua a leggere e scopri di più

Tra nonno, J. Paul Getty, e nipote, John Paul Getty III, non metter le quote, dove per quote si intendono ovviamente le cifre chieste dai rapitori per il riscatto dell’erede di una delle famiglie più ricche del mondo: su Sky Atlantic sta per arrivare Trust – Il rapimento Getty , la serie creata e scritta da Simon Beaufoy e diretta da Danny Boyle incentrata, per l’appunto, su uno dei casi di cronaca contemporanea più discussi e analizzati, il rapimento del giovane Getty a Roma nel 1973. In attesa del debutto, previsto per mercoledì 28 marzo alle 21.15, andiamo a scoprire qualcosa di più su Trust – Il rapimento Getty in questo servizio di Atlantic Confidential:

Non è lui, per ovvi motivi, a interpretare il rapito, ma a catturare l’attenzione del pubblico è Donald Sutherland, veterano del cinema, della tv, del teatro, di TUTTO. D’altronde, è inutile negarlo: vedere il buon Donald in azione è sempre un piacere, ed è solo grazie a lui se si riesce a provare un minimo di empatia per John Paul Getty, personaggio tanto complesso quanto respingente:Al di là delle ambientazioni (Roma, Calabria, Toscana), c’è un po’ d’Italia anche nel cast di Trust – Il rapimento Getty. Giuseppe Battiston e Luca Marinelli compaiono infatti negli episodi della serie. Su Marinelli non vi diciamo nulla, vi lasciamo la sorpresa della scoperta, mentre su Battiston possiamo rivelarvi qualcosina di più, anche perché è stato lo stesso attore a parlare un po’ del suo personaggio e della sua esperienza sul set di Trust. Nota curiosa: Beaufoy e Boyle hanno espresso molto entusiasmo nei suoi confronti, per loro Battiston è stata una vera e propria rivelazione!