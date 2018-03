Mozart In The Jungle 4: Il fantasma delle esibizioni passate. FOTO

I fondi e le donazioni non sono mai abbastanza, specialmente in caso di emergenze, cioè quasi sempre, come sa bene Gloria! Per fortuna, Mr. Fukumoto, dal Giappone con furore, è pronto ad aprire i cordoni della borsa, ma a una condizione: Rodrigo dovrà dirigere il Requiem di Mozart. Peccato che Amadeus in persona - o meglio, la sua apparizione al Maestro De Souza - non sia per niente d'accordo! Hailey vuole a tutti i costi riuscire a emergere per il suo talento, e non per il fatto di essere fidanzata con una rockstar del mondo della musica classica contemporanea, mentre Thomas non ha paura di osare ora che è un uomo libero dalle convenzioni e dagli obblighi: l'appuntamento con il terzo, il quarto, il quinto e il sesto episodio è per mercoledì 14 marzo alle 21.15 - MOZART IN THE JUNGLE, SCOPRI LO SPECIALE SULLA SERIE