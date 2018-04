Le Bureau 3, episodio 9 e 10: le anticipazioni del FINALE DI STAGIONE

Ultimo appuntamento con la terza stagione di Le Bureau - Sotto copertura. Marie-Jeanne deve trovare Malotru, costi quel che costi, mentre Marina deve mantenere la calma, perché in gioco non c'è solo la sua copertura, ma la sua vita. Non perdere gli ultimi due episodi, il nono e il decimo, in onda su Sky Atlantic venerdì 6 aprile alle 21.15: continua a leggere e guarda due scene in anteprima

Le Bureau – Sotto copertura, stagione tre, episodio 9 SPARIRE NEL NULLA Il Bureau si sta impegnando al massimo per eliminare tutti gli ostacoli e rintracciare Malotru. Sisteron ovviamente si sente in colpa, ma Marie-Jeanne non ha tempo da perdere. Bisogna agire, e bisogna farlo in fretta. Anche Nadia e Prune vengono reclutate per ritrovare Guillame, ma lui, sempre attento e professionale fino all’estremo, è riuscito a coprire le sue tracce in maniera praticamente perfetta.Nel frattempo, il vento cambia per Marina quando Philippe realizza che, dopotutto, quella potrebbe non essere la sua prima missione...chi è veramente questa ragazza dall'aria ingenua ma dotata di un grande intuito e di una grandissima capacità di cavarsela nelle situazioni più difficili?

Le Bureau – Sotto copertura, stagione tre, episodio 10

LE TRE DOMANDE

Philippe tiene Marina prigioniera, e il Mossad è pronto ad eliminarla. L'Agente Loiseau deve quindi trovare il modo di scappare finché è ancora in tempo: riuscirà a cavarsela anche stavolta? A Parigi, Marie-Jeanne scopre che Nadia e Malotru stanno pianificando di incontrarsi in segreto: la nuova responsabile del Bureau è più determinata che mai a utilizzare questa opportunità per arrestarlo, ma Debailly è scaltro, e sicuramente starà già pianificando la sua fuga.