Le Bureau - Sotto copertura 3, episodio 7 e 8: le anticipazioni

Penultimo venerdì sera in compagnia della terza stagione di Le Bureau - Sotto copertura. Finalmente Duflot riesce a negoziare la liberazione di Malotru, ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. A Parigi Marie-Jeanne ha in mano le redini della DGSE, che si trova in un momento difficile e delicato della sua storia, mentre a Baku Marina deve mantenere la calma e la concentrazione per una missione delicatissima. L'appuntamento col settimo e con l'ottavo episodio è per venerdì 30 marzo alle 21.15: ecco alcune anticipazioni e due scene in anteprima

Le Bureau – Sotto copertura, stagione tre, episodio 8 IL CAVALLO DI TROIA La paranoia di Marina, che chiaramente non si è ancora ripresa dai traumi vissuti in Iran, prende il sopravvento, mettendo seriamente a rischio la riuscita della sua missione e la sua stessa incolumità. In un incontro molto teso, Duflot negozia per la diserzione di Cochise, alla sola condizione che Malotru venga rilasciato. Nadia affronta i suoi demoni e riesce a raccogliere preziose informazioni.



ATTACCO INFORMATICO

La DGSE sta attraversando il suo periodo più buio e Marie-Jeanne è in prima linea per cercare di mantenere tutto sotto controllo. Mag approva un’operazione delicatissima che permetterà di far uscire dal paese Cochise e salvare Malotru al tempo stesso. Nel frattempo, a Baku, Marina porta avanti la sua missione per il Mossad e si infiltra nel sistema informatico dell’Istituto di Sismologia.