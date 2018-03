Le Bureau - Sotto copertura 3, episodio 5 e 6: le anticipazioni

Il venerdì sera Sky Atlantic è la casa delle spie della DGSE, dunque è la casa dell'avvincente spy-drama francese Le Bureau - Sotto copertura, in onda con gli episodi della terza stagione. Malotru non smette di lottare nonostante si trovi in una situazione che lo sta mettendo duramente alla prova. A Parigi, intato, Marie-Jeanne e Duflot devono risolvere alcune questioni scottanti, e devono risolverle subito. Marina si prepara per un appuntamento importante: un appuntamento con il poligrafo, la "macchina della verità". L'appuntamento col quinto e col sesto episodio è per venerdì 22 marzo alle 21.15

Le Bureau – Sotto copertura, stagione tre, episodio 5 UN DEBITO DI RICONOSCENZA Le forze jihadiste si chiudono attorno a Malotru e all’agente russo sotto copertura, che devono combattere per la loro vita da soli in territorio nemico. Come andrà a finire? Guillame riuscirà a cavarsela anche stavolta? Duflot si sta preparando per andare sul campo in Siria e incontrare Cochise, che potrebbe rappresentare la sua unica occasione per salvare Debailly dall’inferno dell’ISIS e farlo tornare a casa sano e salvo. Prima di partire, però, il suo posto in quanto capo della DGSE viene assegnato a Marie-Jeanne.



Le Bureau – Sotto copertura, stagione tre, episodio 6

LA MACCHINA DELLA VERITA'

Malotru deve lottare da solo per sopravvivere e scappare dai suoi inseguitori. Intanto, Duflot è in viaggio per incontrare Cochise sulle rive dell’Eufrate. Nel frattempo, a Baku, a Marina viene offerta una posizione all’Istituto di Sismologia, ma prima di essere assunta dovrà sottoporti alla macchina della verità. Riuscirà a ingannare il poligrafo e a non far saltare la sua copertura?