Le Bureau - Sotto copertura 3, episodio 3 e 4: le anticipazioni

Continua la corsa della terza stagione di Le Bureau - Sotto copertura su Sky Atlantic. Malotru è sempre nelle mani del nemico, e non c'è tempo da perdere. Marie-Jeanne e Duflot si attivano per mettere a punto un piano per liberarlo, un piano che vede coinvolta anche Nadia. La tensione è alle stelle. Intanto Marina viene avvicinata da un uomo che dice di lavorare per la DGSE... L'appuntamento col terzo e col quarto episodio è per venerdì 16 marzo alle 21.15

Le Bureau – Sotto copertura, stagione tre, episodio 3 DOPPIO GIOCO Malotru, in mano ai terroristi da ormai parecchio tempo, comincia a perdere la speranza quando la talpa dei servizi segreti russi – l’unico uomo in grado di aiutarlo – viene ferito durante un combattimento. La situazione si fa dunque ancora più complicata, per questo c’è bisogno di tutto l’aiuto possibile. Lo sanno bene Marie-Jeanne e Duflot, e lo sa bene Nadia, che, suo malgrado, si è ritrovata coinvolta in qualcosa di molto più grande di lei. Nel frattempo Marina, che fatica a riadattarsi alla vita di tutti i giorni dopo quanto successo in Iran, viene avvicinata da un certo Philippe. L’uomo si presenta come un agente della DGSE intenzionato a reclutarla, ma in realtà non è chi dice di essere…

Le Bureau – Sotto copertura, stagione tre, episodio 4

CAMBIO DI PIANO

Un generale di alto rango dell’ISIS che si fa chiamare Cochise decide di usare Malotru per mandare un messaggio in codice alla DGSE e far sapere di essere pronto a disertare. Guillame, visibilmente provato dalla prigionia, si ritrova suo malgrado di fronte alla telecamera e poi, nel giro di poco, su internet. Per Marie-Jeanne e Duflot è un’occasione da non perdere: il loro uomo è ancora vivo, e finalmente qualcuno dall’altra parte è pronto a collaborare. In compenso, la talpa russa ritorna con dei nuovi ordini da parte dei servizi segreti del suo paese: deve lasciare che Malotru marcisca in cella. In tutto questo, Nadia potrebbe essere una pedina fondamentale: la tensione comincia a farsi sentire. Nel frattempo Philippe, pensando che Marina non abbia alcun tipo di preparazione, comincia ad addestrarla, e le chiede anche di parlare a una conferenza a Baku.