Il Trono di Spade: l’evoluzione dei personaggi dalla prima all’ottava stagione

In attesa delle repliche di tutti gli episodi trasmessi finora (l'appuntamento è ovviamente su Sky Atlantic ogni giovedì alle 21.15 a partire dal 15 marzo), facciamo un tuffo nel passato, precisamente nel 2011, quando andò in onda negli U.S.A. la prima stagione de Il Trono di Spade con questa gallery "Then and Now". Aspettando di vedere l'ultima stagione, attualmente in fase di produzione e in onda nel 2019, sfoglia la gallery e guarda come sono cambiati (e in alcuni casi cresciuti) i personaggi che abbiamo visto nel primissimo episodio della serie

17 aprile 2011, Stati Uniti d’America, ore 21.00 (costa est): HBO ancora non lo sa, ma sta per trasmettere quello che, di lì a qualche anno, diventerà uno degli show più seguiti di sempre. Stiamo ovviamente parlando di Game of Thrones, la serie cult tratta dalla saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco nata dalla prolifica mente di George R.R. Martin. In Italia Game of Thrones – rinominata Il Trono di Spade – va invece in onda per la prima volta a novembre dello stesso anno in anteprima su Sky Cinema 1, ottenendo subito ottimi riscontri di pubblico e crescendo di anno in anno, seguendo il trend mondiale (negli U.S.A. dai 2 milioni e poco più del primo episodio della S01 ai 12 del finale della S07). L’ultima stagione, l’ottava, arriverà nel 2019, dunque l’attesa è ancora lunga, lunghissima. Ma dal 15 marzo, il giovedì sera di Sky Atlantic – che dal 2014 è la casa delle serie di Sky – sarà interamente dedicato alle avvincenti (dis)avventure delle casate dei Sette Regni. Ogni settimana alle 21.15 andranno in onda due episodi, dalla stagione 1 alla stagione 7. E’ tempo di tornare a giocare al gioco del trono.

