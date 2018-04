Il Trono di Spade 8: una battaglia lunga 55 giorni (di riprese)

L’ultimo capitolo della serie cult targata HBO non andrà in onda prima del 2019 (e, aggiungiamo noi, quasi sicuramente non prima della primavera del prossimo anno), dunque ci attendono ancora mesi e mesi di insopportabile attesa. Se poi ci si mettono anche le indiscrezioni dal set, allora ditelo che volete farci morire! Per esempio, lo sapevate che sono terminate da poco le riprese più lunghe di sempre per una battaglia? Continua a leggere e scopri di più

55 giorni per le riprese di una battaglia, un vero e proprio record per Il Trono di Spade, che nell’ottava stagione dunque ci intratterrà con uno scontro così epico aver richiesto quasi due mesi di lavoro. A rivelare questa succosa indiscrezione è l’informatissimo sito Watchers On The Wall in questo post, dove si precisa che, in realtà, più che di giornate sul set bisogna parlare di nottate sul set. Ecco infatti cos’ha postato online Jonathan Quinlan, assistente alla regia della serie per numerosi episodi durante gli anni:

Nella nota, Quinlan ringrazia i “draghi della notte” per aver tenuto duro per ben 55 nottate di riprese, per aver resistito al freddo, alla neve, alla pioggia, al fango e a quant’altro. Ma c’è di più: l’assistente alla regia prosegue infatti dicendo “Quando tra un anno milioni di persone in tutto il mondo vedranno questo episodio, non sapranno quanto avete lavorato duramente. […]”.

Fermi tutti: dunque la prossima stagione andrà effettivamente in onda durante la primavera del prossimo anno?? Le parole trascritte qui sopra farebbero ben sperare, ma, a scanso di equivoci, vi ricordiamo che, a oggi, non è ancora stata ufficializzata la data del debutto de Il Trono di Spade 8, il capitolo conclusivo del capolavoro di HBO.