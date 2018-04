Il Trono di Spade 8: il ruolo di Gendry secondo Joe Dempsie

Manca ancora tanto all’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, in onda nel 2019 (già, ma in quale mese?), e le bocche degli attori della serie cult di casa HBO per adesso sono pressoché cucite e sigillate col silicone. Ogni tanto, però, qualcuno si lascia scappare qualcosa, e a questo giro a cantare è stato Joe Dempsie, l’interprete del buon Gendry. Per carità, nessuna rivelazione scottante, però… Continua a leggere e scopri di più

L’avevamo lasciato anni fa intento a remare per andarsene da Roccia del Drago, l’abbiamo ritrovato l’estate scorsa nei bassifondi di Approdo del Re, nascosto in bella vista, intento a forgiar spade e martelli da combattimento, e poi abbiamo scoperto che non solo ha due bicipiti così a causa di tutto quel tempo passato in barca e a causa del suo lavoro di fabbro, ma che ha anche fior fior di quadricipiti, glutei e polpacci, considerando quanto poco ci ha messo a tornare indietro di corsa al Forte Orientale per dare l’allarme nel sesto episodio della settima stagione: stiamo ovviamente parlando di Gendry, e stiamo ovviamente facendo della facile ironia, concedetecelo.

Tornando seri, però, a quanto pare Joe Dempsie, interprete del figlio bastardo di Robert Baratheon, avrebbe rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul ruolo del suo personaggio nell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, l’ottava, in onda nel 2019. Intervistato da Digital Spy, il buon Joe ha confessato di essere stato estremamente contento di essere stato chiamato per filmare gli episodi della S07, e di essere stato ancora più contento di essere sopravvissuto fino alla S08 per poter vedere “la resa dei conti”, salvo poi correggersi e specificare che le riprese non avvengono seguendo l’ordine cronologico della narrazione, dunque di fatto non è detto che Gendry arriverà vivo fino alla fine.

Ad ogni modo, pare proprio che il personaggio di Dempsie avrà un ruolo di un certo peso nell’ultimo capitolo di Game of Thrones, anche se, ovviamente, per adesso non possono emergere ulteriori dettagli. A cosa si riferirà dunque l’attore? Intenderà dirci che Gendry sarà un prezioso aiuto per Jon e Daenerys nella battaglia contro il Re della Notte? O che, essendo l’ultimo Baratheon rimasto in circolazione (anche se non riconosciuto), in qualche modo potrebbe ritrovarsi seduto sul trono di spade con la corona dei Sette Regni posata sul capo? Noi ve la buttiamo lì, ovviamente non abbiamo la più pallida idea di cosa succederà!