Il Trono di Spade: il “gioco del trono” torna su Sky Atlantic

Una buona notizia per i fan de Il Trono di Spade: dal 15 marzo, il giovedì sera di Sky Atlantic sarà dedicato alle repliche (due episodi a serata a partire dalle 21.15) della serie cult targata HBO . In attesa dell’ottava e ultima stagione, ancora terribilmente lontana, è tempo di rivivere il viaggio di Jon Snow, Daenerys, Arya e compagni: continua a leggere e scopri di più

17 aprile 2011, Stati Uniti d’America, ore 21.00 (costa est): HBO ancora non lo sa, ma sta per trasmettere quello che, di lì a qualche anno, diventerà uno degli show più seguiti di sempre. Stiamo ovviamente parlando di Game of Thrones, la serie cult tratta dalla saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco nata dalla prolifica mente di George R.R. Martin. I fan dei romanzi, come sempre accade quando c’è di mezzo un adattamento, si dividono tra scettici ed entusiasti, ma sicuramente sono una buona fetta dei due milioni e più di spettatori che seguono il primo episodio. Il resto del pubblico è formato da curiosi, amanti del fantasy, seriofili più o meno anonimi, e, perché no, semplici abbonati desiderosi di trovare qualcosa di nuovo. 17 aprile 2011, Stati Uniti d’America, ore 21.00 (costa est): il mondo della serialità televisiva americana contemporanea cambia per sempre, e a inaugurare il cambiamento è questa sigla.

In Italia Game of Thrones – rinominata Il Trono di Spade – è andata in onda per la prima volta a novembre dello stesso anno in anteprima su Sky Cinema 1, ottenendo subito ottimi riscontri di pubblico e crescendo di anno in anno, seguendo il trend mondiale. Se gli spettatori americani del primo episodio sono stati, come scritto sopra, più 2 milioni, quelli del finale della settima stagione sono stati invece più di 12: un risultato semplicemente sorprendente!

L’ultima stagione, l’ottava, arriverà nel 2019, dunque l’attesa è ancora lunga, lunghissima. Ma dal 15 marzo, il giovedì sera di Sky Atlantic – che dal 2014 è la casa delle serie di Sky – sarà interamente dedicato alle avvincenti (dis)avventure delle casate dei Sette Regni. Ogni settimana alle 21.15 andranno in onda due episodi, dalla stagione 1 alla stagione 7. E’ tempo di tornare a giocare al gioco del trono.