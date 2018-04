Here and Now - Una famiglia americana: Svegliarsi all'improvviso. FOTO

Greg si unisce a Ramon e Kristen alla fiera dei videogiochi, dove “Realms” e Ramon suscitano un’attenzione considerevole. Ferito da alcuni commenti inappropriati, Duc scarica la sua frustrazione su un suo amico dopo una gara in mountain bike. Audrey e Steven ricordano i tempi andati e le opportunità perdute. Ashley mette in discussione il suo posto nella società in cui vive e la sua relazione con Malcolm. Navid dà una sistemata al look di Kristen e complotta con lei per vendicarsi di Madison. Farid, completamente ossessionato dal suo passato, oltrepassa il limite, facendo preoccupare seriamente sua moglie. L'appuntamento con il settimo episodio di Here and Now - Una famiglia americana è per martedì 10 aprile alle 21.15 - SCOPRI LO SPECIALE SU HERE AND NOW - UNA FAMIGLIA AMERICANA