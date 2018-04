Here and Now - Una famiglia americana: La risposta è nel passato. FOTO

Scosso da una rivelazione inquietante, Ramon si rifugia nel passato, e tra i suoi disegni fatti da bambino trova degli indizi nascosti. Farid, che in sogno si è rivisto da piccolo insieme a sua madre, cerca delle risposte in una traduzione, mentre Kristen, dopo una lite con l'amato fratello, trova conforto nella spiritualità. Audrey rivede Steven Benjamin e lo trova molto ricettivo nei confronti del suo discorso sulla Empathy Initiative. Greg si allena con Duc e Michael, il suo assistente, e consegna al figlio la prefazione per il suo manuale di self help che sta per essere pubblicato. Peccato che non sia proprio tutta farina del suo sacco... Ashley trova il video in cui sua madre sembra difendere i bulli del liceo, e non la prende per niente bene. L'appuntamento con il sesto episodio di Here and Now - Una famiglia americana è per martedì 3 aprile alle 21.15 - SCOPRI LO SPECIALE SU HERE AND NOW - UNA FAMIGLIA AMERICANA