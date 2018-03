Here and Now - Una famiglia americana: Dall'alba al tramonto. FOTO

Dopo l'allucinazione di Ramon nel finale del precedente episodio, Farid ha problemi a separare il suo punto di vista personale da quello lavorativo: e se effettivamente ci fosse qualche legame tra quello che sta accandendo al ragazzo e quelle che è accaduto a lui? Kristen e Navid, in coppia per un progetto scolastico, scoprono Henry in una posizione compromettente. Duc e Carmen stringono una promessa davanti a una tazza di tè. Ashley e Malcom vanno a cena dai genitori di una nuova compagna di classe di Haley, ma tornano a casa con opinioni molto differenti nei confronti della coppia. Audrey, alla ricerca di fondi per il suo nuovo progetto, ha un’illuminazione su Greg, e scopre qualcosa che non avrebbe mai voluto scoprire... L'appuntamento con il quinto episodio di Here and Now - Una famiglia americana è per martedì 27 marzo alle 21.15 - SCOPRI LO SPECIALE SU HERE AND NOW - UNA FAMIGLIA AMERICANA